《投資心得－潘鐵珊》嘉里建設經常性收入強健，國內物業增長可觀

《投資心得》嘉里建設（００６８３）於中港兩地物業為重心，以至亞洲均有不同程度的投

資。截至去年６月３０日止的六個月止，集團錄得全年業績當中收入達３９﹒２億港元，較去年

同期下降６５﹒１％，而集團股東應佔溢利比去年同期降７０﹒１％至１﹒１億港元。雖然受到

發展物業的銷售貢獻下跌，以及集團擁有的酒店資產收入因疫情而較２０１９年同期顯著減少，

相信今後隨著疫情明朗化，物業發展及銷售步伐仍能維持平穩。



＊多個物業能提供持續穩健租金收入＊



集團在香港以建立強健的經常性收入基礎為增長策略，其中半山住宅、港九辦公室物業及

Ｍｅｇａ Ｂｏｘ商場等，均能提供持續穩健租金收入。而新推出的Ｒｅｓｉｇｌｏｗ公寓系列

，亦期望有力成為經常性收入來源之一。而聯同信和置業（０００８３）投得的黃竹坑站第二期

物業發展項目。地盤面積約９﹒２萬平方呎，可建總樓面面積約４９﹒３萬平方呎。該項目預計

於２０２３年落成。此外集團將有多個於筆架山、西營盤以至澳門的項目於未來數年完工。



＊現價買入，上望２４元＊



而在國內的物業增長潛力仍然可觀，除了集團擁有６０％權益的瀋陽嘉里中心項目第三期和

規劃總樓面面積達４４０萬平方呎的湖北省武漢江漢區地塊項目等在發展中外，集團亦在上海、

北京、深圳、杭州等地有投資物業外。天津亦有天津嘉里中心已落成一期發展，而第二期亦已於

去年７月開始興建。此外，集團亦積極在國內繼續增加土地儲備。集團投地積極，加上來年售樓

利潤仍保持良好增長，故現價吸引。可考慮於現價買入，上望２４元，跌穿１８元止蝕。

《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》

（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

