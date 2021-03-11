《財金樂道－陳樂怡》留意美匯美債，港股走勢持續反覆

《財經樂道》環球疫情緩和，疫苗接種加快，增強市場對經濟復甦的信心。美國十年期國債

息率突破１﹒５％關鍵阻力位，衝擊高估值溢價的增長股估值，引發市場震盪。同時，資金由大

型科技股流出，轉捧周期股。加上，中國貨幣政策逐步正常化，Ａ股表現偏軟，港股通南向資金

短暫逆向，進一步拖累港股。展望後市，恆指表現短線受制於債息升勢，投資者關注美國聯儲局

下周召開會議，會否出手壓低息率。大市氣氛仍然偏向審慎，預期港股走勢持續反覆，支持位在

２８２６０點。

美國總統拜登１﹒９萬億美元的財政刺激方案，預期快將實施。此外，拜登預期５月底前，

將有足夠疫苗給予美國成年人接種。投資者預期未來幾季美國經濟應強勁復甦，未來１０年的美

國通脹預期上升至２﹒２％，推動１０年期美國國債收益率明顯回升。



＊息升逼聯儲出手成短期焦點＊



聯儲局主席鮑威爾近期表示，注意到美債孳息率大幅上升，但未見長期利率推高至聯儲局不

得不干預的情況，強調目前的政策恰當。市場對於當局未有計劃出手壓低息率，而感到失望，刺

激國債息率進一步上漲。雖然鮑威爾當時未有積極回應，但我們關注市場與當局決策之間的角力

，債息進一步升幅會否逼使聯儲局出手，將會是短期焦點。

美股繼續近期分化走勢，能源以及金融股持續跑贏大市，相反，科技股受壓，納指走勢持續

遜於道指。由於１０年期美國債息的升勢暫未見頂，不利溢價估值偏高的科技股。納指失守５０

天平均線後，亦從高位下跌超過１０％，進入調整區，短期走勢欠佳。由於估值仍然很高，短期

不宜採取過於進取的策略。納指主要支持於１２０００點。

另外，國際金融協會（ＩＩＦ）首席經濟學家Ｒｏｂｉｎ Ｂｒｏｏｋｓ指出，留意到資金

正從新興市場的股債流走，若聯儲局未有出手穩定長債息率，預期未來數星期會持續有資金離開

新興市場。新興市場投資者宜留意美匯、美債走向。



＊中央取態續穩健保守，Ａ股動力弱＊



中國銀保監主席郭樹清提出警告，歐美發達國家金融市場高位運行，與實體經濟嚴重背道而

馳，擔心遲早出現調整。由於經濟已經高度全球化，中國和其他國家的經濟密切相連，外國資本

流入中國數量明顯增加，若海外經濟逆轉，或會為中國造成衝擊。

郭樹清的言論，反映中央的擔憂。然而，中國政策方向是加強對外金融連接，開放政策不會

逆轉。因此，控制內部金融市場，避免資產過熱，應該是較佳的防避風險方法。事實上，自春節

Ａ股復市後以後，人行緩緩收水，Ａ股由高位回落。其中，估值較高的創業板指數跌幅明顯。另

一方面，總理李克強發表政府工作報告，內地２０２１年ＧＤＰ目標為６％以上，但明顯低於市

場預期的８％。預期中央將持較穩健保守態度，Ａ股暫難有太大動力。



＊侯低吸納中資航空股及水泥股龍頭＊



美債息高企，觸發板塊輪動，新經濟股承受沉重沽壓，相反近期表現出眾為金融、地產等傳

統經濟板塊。除了以上經濟復甦主題之外，還可留意航空股。其中，在疫苗加快接種的情況下，

航空股復甦在望。而且，中資航空股勝在恢復本土航線的確定性較高，運力及載客量將會提升。

不過，重啟國際旅遊仍需要較長時間，但隨著主要國家於夏季完成疫苗接種，國際航線料會慢慢

重啟。另外，人民幣中線具升值條件，利好美元債重的航空股，建議侯低吸納中資航空股，首選

南航（０１０５５）。

由於今年農曆新年就地過年，返鄉過節的工人明顯減少，工程項目加快復工，水泥行業提前

進入旺季。市場數據反映，水泥價格於農曆新年假後已經出現兩輪漲價。加上，目前資金暫避高

估值的增長股，相對而言水泥行業平穩，估值偏低，股價下行風險有限。建議關注全國龍頭海螺

水泥（００９１４）及大灣區發展受惠者華潤水泥（０１３１３）。

《凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡》





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