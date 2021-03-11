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即市新聞

11/03/2021 09:30

【Ａ股維穩】基金大跌，支付寶、基金經理紛紛發文安撫投資者

　　《經濟通通訊社１１日專訊》近期市場劇烈震盪，帶動多隻基金淨值大跌，不少明星基金經
理管理的基金也不能幸免。面對這樣的情況，無論是公募還是私募，或是第三方基金代銷機構都
有所動作，紛紛發文撫慰投資者內心的焦慮。
　　第三方基金代銷機構巨頭支付寶周二（９日）深夜就發文表示，風物長宜放眼量，呼籲投資
者不要在低谷轉身離去，要選擇適合自己的投資方式。增配新基金也是應對市場波動的一個方法
，新基金沒有持倉的負擔，手握大把現金，面對波動反而可以擇機進行建倉，市場的回調恰恰為
新基金建倉提供了好機會。
　　天弘基金亦發文亦稱，要做時間的朋友，未來屬於理性樂觀派！
　　一向低調的淳厚基金也表示，堅持投資有道，堅守長期主義，正確應對市場調整。
　　此外，招商基金、海富通基金等都發布了致投資者的一封信，向投資者解釋市場近期大幅波
動的原因，並告訴投資者面對調整該如何應對。
　　滬上一位基金研究員表示，今年不少新基民入市，有些基民更是在追星心態下申購基金，這
其中存在較大風險，缺乏對基金的正確認知。該人士指，基金漲的時候，基金公司要出來說，跌
的時候更要出來說，為投資者做好心理按摩的同時，盡力為他們提供指導，幫助投資者形成正確
的投資觀，這樣基金行業才能真正實現長遠發展。（ｌｃ）

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