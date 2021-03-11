【Ａ股維穩】愈跌愈買，權益類ＥＴＦ兩日淨流入近１２０億元

《經濟通通訊社１１日專訊》近期Ａ股大幅調整，作為機構資金風向標的權益類ＥＴＦ卻出

現增長，兩個交易日吸金近１２０億元（人民幣．下同）。

數據顯示，截至３月９日，權益類ＥＴＦ總份額為５３３７﹒０８億份，較上周五（５日）

增長４６﹒３８億份，以上述產品的區間成交均價測算，本周首２個交易日（８日－９日）股市

大跌期間，權益類ＥＴＦ淨流入資金達到１１９﹒２９億元，中證５００ＥＴＦ、科創５０

ＥＴＦ、芯片ＥＴＦ等產品獲資金淨買入。

從行業指數來看，芯片ＥＴＦ淨買入資金為９﹒３２億元，投向港股市場的恆生互聯網

ＥＴＦ淨買入達到３億元。此外，跌幅較大的半導體、食品飲料等行業ＥＴＦ也獲得１億元以上

淨流入。

對於資金逆市買入權益類ＥＴＦ的現象，北京一位績優基金經理表示，權益類ＥＴＦ產品的

持有人中，有的是長期配置型投資者，股市大跌中可能會基於長期投資價值去配置相關產品；部

分是短期交易型投資者，他們更可能因為相關板塊的景氣度、市場情緒、估值等變化去投資，資

金在股市下跌中愈跌愈買，也反映了資金對後市的總體看好。（ｌｃ）

