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11/03/2021 08:15

【兩會焦點】人大會議今日閉幕，將通過完善香港選舉制度決定

　　《經濟通通訊社１１日專訊》十三屆全國人大四次會議今日下午閉幕，將表決通過政府工作
報告、「十四五」規劃和２０３５年遠景目標綱要、年度預算、全國人大常委會工作報告等７個
決議草案，亦會表決通過有關完善香港選舉制度的決定。
　　國務院總理李克強將在人大會議閉幕後，在人民大會堂金色大廳出席記者會，並回答中外記
者提問。《經濟通通訊社》駐京記者將參加總理記者會，進行全程報道。（ｃｔ）

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