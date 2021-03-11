《思前想後－郭思治》港股仍屬大牛市，調整完成後可組新升浪

《思前想後》踏進３月份，大市之形態已初呈先高而後低，恆指暫是由３日之高位２９９１
２點跌至９日之低位２８３２６點，即在短短５個交易日內，累積的跌幅已達１５８６點，論幅
度該不算少，但一個月之高低位是不該同時出現於５個交易日之內，故在本月餘下之交易日，如
先高後低之形態不變，大市可能仍會進一步下尋本月之新低，從技術上看，由於恆指已相繼跌穿
２０天線（約在２９７９７點左近），１０天線（約在２９２９０點左近）及５０天線（約在２
８９７４點左近），故目前之技術防線已退守至１月２９日之低位２８２５９點。
＊中期調整需４至６週，料３月市勢續反覆＊
拉闊一點看，大市自去年９月２５日低位２３１２４點開始之中期大型升浪，至今年２月１
８日高位３１１８３點止計，經過逾２３週之輾轉上升，累積之升幅共為８０５９點，論幅度當
不算少，而運行之週期亦遠超預期，故高台出現回吐乃正常現象，而自２月１８日高位３１１８
３點開始之調整，至今年３月９日低位２８３２６點止計，大市共回調２８５７點，相對升幅為
８０５９點計，即大市已回調升幅之３５﹒４０％，論幅度該已可滿足調整之初步需求，但在大
氣候不穩下，後市或仍會略帶反覆，至於回調之週期，以一個中期調整計，一般至少需４至６週
，即是說，整個３月份之市勢均可能會續處反覆不明中。
再拉闊一點看，整個升浪是始自去年３月１９日之低位２１１３９點，至今年２月１８日高
位３１１８３點止計，整個升浪所累積之總升幅為１００４４點，相對是潮大市之調整暫為２８
５７點計，即大市衹是回調總升幅之２８﹒４０％，以此計，大市衹屬急升後之高台消化而已，
亦即是說，整個大市暫仍屬大牛市之形態之中，估計完成適量回吐後，大市仍會候機重組新升浪
，而目標先是上望今年２月１８日之高位３１１８３點，一旦成功突破此關，目標該直指２０１
８年１月２９日之高位３３４８４點。
＊新經濟股仍是升市領航股＊
股份走勢方面，由於疫苗已面世，故市場普遍憧憬經濟可望續步重啟，因此部份資金已流入
舊經濟股，從近周之情況看，一眾舊經濟股之表現確實優於大市，至於新經濟股則仍處反覆中，
由於累積升幅已不少，故出現明顯回調亦屬正常，惟從中期來看，新經濟股始終仍會再成升市領
航股，故下潮升浪啟動時，相信新經濟股仍會再受追捧，至於新能源股同樣由於升幅不少，個別
累積之升幅更是以倍計，故出現急回乃意料中事，但環保乃政策所在，故在下潮升浪啟動時，該
仍會再受追捧，衹是其時之升勢未必與是潮相同，因基數已提升不少了。《香港股票分析師協會
副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）
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