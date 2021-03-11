【大國博弈】美卿布林肯１８日於阿拉斯加與楊潔篪及王毅會晤

《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統拜登上任後，首次敲定中美兩國高層官員會晤。美國

國務院宣布，國務卿布林肯及國家安全顧問沙利文將於下周四（１８日）在阿拉斯加的安克雷奇

市，與中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪以及國務委員兼外長王毅會面。

美國國務院發言人指，雙方將討論一系列問題，包括存在分歧的事項。

美國國務院並宣布，布林肯與國防部長奧斯汀，下周二及周三訪問日本與南韓。訪問日本東

京期間會與外相茂木敏充及防衛大臣岸信夫，舉行「２＋２」對話；預料雙方會談及雙邊及全球

議題。在南韓首爾訪問期間與外長鄭義溶及國防部長徐旭舉行「２＋２」對話，就美韓關係、應

對朝鮮半島無核化等議題交換意見。



＊白宮：關注美國的安全和價值觀受到挑戰＊



白宮發言人普薩基表示，是次美中官員的首次會面將在與亞洲及歐洲的合作夥伴和盟友會面

及磋商後進行，將討論存在深層次分歧的事項，美國政府尋求同中方合作的途徑，但亦會向對方

表明，關注美國的安全和價值觀受到北京挑戰。她更強調，會面是安排在美國的土地上舉行。

中國外交部發言人昨日回應中美高層是否會晤時表示，無消息可以提供。（ａｃ）

