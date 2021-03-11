《輪證高清－孫明哲》市況風高浪急，選不同條款產品配合自身策略

《輪證高清》近日筆者在解答熱線查詢的時候發現部分投資者不明白窩輪的不同條款，如行

使價、到期日、換股比率等，如何會影響窩輪的價格。一般來說，行使價相同的窩輪愈短期輪價

會愈低，而到期日相同的窩輪越價外輪價就會越低，至於若行使價及到期日相同，換股比率愈高

的產品輪價就會愈低。投資者可利用這個特性，配合市況及自身投資策略，挑選合適的產品。

以騰訊（００７００）認購證為例，就有超過３００隻不同條款的產品選擇，現時市況風高

浪急，投資者部署時亦宜以短線為主，在選擇產品時亦應該避開價外證，因為價外證易受引伸波

幅的影響，風險極高，現階段宜以貼價證為主。正如上文所說，貼價證的面值較高，因此可利用

相對短期的產品作部署，這亦正正配合到短線部署的目的，貼價證波幅風險較低，短期證拉低產

品面值，加上短期貼價證高槓桿，適合作短線操作，但投資者切記以短線為目標，這類產品時間

值損耗高，必需注意持有太長時間的成本很高，影響投資表現。計劃短線部署可留意騰訊購

１６３６２，行使價７００﹒５元，４月到期，換股比率１００兌１，實際槓桿逾１２倍。

投資者如希望持有時間更具彈性，則宜利用中期產品，但要注意中期貼價證的面值會較高，

因此可利用高換股比率如５００兌１的產品拉低面值，可留意騰訊購２１４７３，行使價

７００﹒５元，９月到期，換股比率５００兌１，實際槓桿５﹒６倍，中期證時間值損耗較低，

高換股比率降低產品面值，低入場費，但槓桿就較低，投資者可因應自身的策略選擇不同的產品

。



＊對比５００：１及１００：１產品特性：＊



＊優點－中年期，低時間值損耗；低入場費，可控制注碼；貼價條款，低波幅風險

＊缺點－槓桿較低，但高對沖值，能緊貼正股表現



《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃

非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上

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