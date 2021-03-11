【聚焦人幣】中行協助亞開行於中國市場發行２０億元人幣熊貓債

《經濟通通訊社１１日專訊》作為牽頭主承銷商和牽頭簿記管理人，中國銀行（０３９８８）

（滬：６０１９８８）成功協助亞洲開發銀行在中國銀行間債券市場發行２０億元人民幣熊貓債

，期限５年，票面利率為３﹒２％，認購倍數近２倍，境外投資人訂單佔比６６％。本期債券是

去年中國銀行間市場交易商協會頒布外國政府類機構及國際開發機構熊貓債新規後，首個國際Ａ

ＡＡ評級主體發行熊貓債。

中國銀行投行資管部總經理胡昆指出，亞洲開發銀行曾於２００５年首次發行熊貓債並於

２００９年再次發行，本次時隔１２年後重返中國市場，見證了中國銀行間市場的不斷發展和開

放。與此同時，本次發行的票面利率為３﹒２％，低於國開債２１ＢＰ，吸引了來自境內外機構

的踊躍參與。

胡昆表示，近期，美國經濟復蘇步伐加快，美債收益率走高，國際發行人境內外融資成本價

差較年初有了明顯的收窄，從融資成本上給國際市場發行人釋放了積極信號。但從熊貓債市場來

看，國際機構發行人在境內發行熊貓債並不僅僅從資金成本的角度考慮，更多地是看到中國債券

市場的深度與廣度。（ｗｌ）

