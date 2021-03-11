  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/03/2021 10:11

【聚焦人幣】渣打：中國強人民幣政策正成型，堅定謹慎推進國際化

　　《經濟通通訊社１１日專訊》渣打銀行大中華及北亞首席經濟師丁爽稱，中國的多項政策和
中長期規劃都隱含著提升人民幣國際地位的意向，強人民幣政策正在成型。需要指出的是，強人
民幣政策並不是通過市場干預推動人民幣升值，而是通過加固經濟基本面、維持審慎的宏觀和金
融政策、保持國際收支經常帳戶基本平衡和推進人民幣國際化，使人民幣成為舉足輕重的國際儲
備貨幣。
　　報告表示，在全球金融危機之後，中國認識到以美元為主導的國際貨幣體系的缺陷，開始積
極推動人民幣的國際化。對中國而言，人民幣國際化已不再是錦上添花的奢侈品，而越來越成為
攸關經濟和金融安全的必需品。他認為，中國會堅定但謹慎地推進人民幣國際化進程，其目的不
在於顛覆美元的地位，而是逐漸增強人民幣的可用性和認受度，在出現極端狀況時提供後備支付
方式。

＊完全開放資本帳戶可能並不是終極目標＊

　　他預計，人民銀行會繼續推動國內金融市場開放和基礎設施互聯互通，繼續開放資本帳戶，
消除直接投資、證券投資和跨境信貸和融資方面的大多數限制，但完全開放的資本帳戶可能並不
是中國的終極目標。
　　但強人民幣並不意味著人民幣單向升值，且由於中國在實行正常貨幣政策的過程中必然會伴
隨著去槓桿和去風險，金融風險的暴露會時不時地影響市場情緒，可能會造成人民幣匯率階段性
的貶值和波動。長期而言，人民幣的升值潛力顯著大於貶值空間。（ｗｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事10/03/2021
《神州經脈》傳中美高層籌磋商　PPI逾兩年高　滬綜指錄五連跌
財經熱話10/03/2021
【百度上市】百度料本周招股　李偉傑：不宜過分憧憬升幅
財經熱話10/03/2021
【百度上市】名字取自「眾里尋他千百度」 市值達七千億元
FOCUS10/03/2021
【FOCUS】中美傳阿拉斯加會晤　政圈悄現「威脅論」降溫
開市Good Morning10/03/2021
《開市Good Morning》陳鳳珠：科技股現階段忌急買
中國故事09/03/2021
《神州經脈》傳國家隊入市維穩　滬指V彈後復瀉　人仔觸逾兩月低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>