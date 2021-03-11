【聚焦人幣】渣打：中國強人民幣政策正成型，堅定謹慎推進國際化

《經濟通通訊社１１日專訊》渣打銀行大中華及北亞首席經濟師丁爽稱，中國的多項政策和

中長期規劃都隱含著提升人民幣國際地位的意向，強人民幣政策正在成型。需要指出的是，強人

民幣政策並不是通過市場干預推動人民幣升值，而是通過加固經濟基本面、維持審慎的宏觀和金

融政策、保持國際收支經常帳戶基本平衡和推進人民幣國際化，使人民幣成為舉足輕重的國際儲

備貨幣。

報告表示，在全球金融危機之後，中國認識到以美元為主導的國際貨幣體系的缺陷，開始積

極推動人民幣的國際化。對中國而言，人民幣國際化已不再是錦上添花的奢侈品，而越來越成為

攸關經濟和金融安全的必需品。他認為，中國會堅定但謹慎地推進人民幣國際化進程，其目的不

在於顛覆美元的地位，而是逐漸增強人民幣的可用性和認受度，在出現極端狀況時提供後備支付

方式。



＊完全開放資本帳戶可能並不是終極目標＊



他預計，人民銀行會繼續推動國內金融市場開放和基礎設施互聯互通，繼續開放資本帳戶，

消除直接投資、證券投資和跨境信貸和融資方面的大多數限制，但完全開放的資本帳戶可能並不

是中國的終極目標。

但強人民幣並不意味著人民幣單向升值，且由於中國在實行正常貨幣政策的過程中必然會伴

隨著去槓桿和去風險，金融風險的暴露會時不時地影響市場情緒，可能會造成人民幣匯率階段性

的貶值和波動。長期而言，人民幣的升值潛力顯著大於貶值空間。（ｗｌ）

