【Ａ股維穩】滬綜指高開０﹒４％，官媒再發聲呼籲基民勿衝動回撤

《經濟通通訊社１１日專訊》滬綜指此前錄得五連跌，五日累計跌幅超過６％，而且跌市重

災區為高估值的白馬股，不少偏股基金損失慘重，引發內地「基民」恐慌回撤，就連基金經理網

紅張坤、劉格菘管理的基金都不能幸免，雙雙創下歷史回撤記錄。官媒《證券時報》頭版發表評

論文章指，只要基金底層投資的個股優質，長期業績向好，就是長期持有的理由，呼籲新基民在

基金大幅波動中更應保持理性和冷靜。

滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒３６％，報３３６９﹒９點，深綜指

高開０﹒２％，金融股造好，傳媒股走低。

美國總統拜登上任後，首次敲定中美兩國高層官員會晤。美國國務院宣布，國務卿布林肯及

國家安全顧問沙利文將於下周四（１８日）在阿拉斯加的安克雷奇市，與中共中央政治局委員、

中央外事辦主任楊潔篪以及國務委員兼外長王毅會面。美國國務院發言人指，雙方將討論一系列

問題，包括存在分歧的事項。

上月信貸數據造好。人民銀行公布，２月末，廣義貨幣（Ｍ２）增長１０﹒１％，高於市場

預期的９﹒４％；上月人民幣貸款增加１﹒３６萬億元，大幅高於市場預期的增９５００億元；

社會融資規模增量為１﹒７１萬億元，大超市場預期的９５００億元，為２００２年以來同期最

高增量。不過有分析人士指出，在穩槓桿預期下，高增長信貸社融數據將不可持續。

人民銀行今日進行１００億元７天期逆回購，連續第四天零投放零回籠。（ｅｙ）

