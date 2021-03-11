【Ａ股維穩】白酒復仇金融股造好，滬綜指半日收升１﹒７８％

《經濟通通訊社１１日專訊》２月信貸社融數據強勁帶動金融股上漲，白酒股盤中大幅拉升

，助力Ａ股高開後復仇式上揚，滬綜指盤中曾漲超過２％，半日收市則升１﹒７８％，報

３４１７﹒６３點，收復三千四；深成指半日急升１﹒８９％，創業板指更漲２﹒６４％。

惟投資者入市意欲仍未被帶動，半日兩市成交４９３４億元（人民幣．下同），和上日同時

段成交額相約，不過外資則透過陸股通淨流入Ａ股近４４億元。

人民銀行公布，２月末Ｍ２增長１０﹒１％，高於市場預期的９﹒４％；上月人民幣貸款增

加１﹒３６萬億元，大幅高於市場預期的增９５００億元；社會融資規模增量為１﹒７１萬億元

，大超市場預期的９５００億元，為２００２年以來同期最高增量。

美國國務院宣布，國務卿布林肯及國家安全顧問沙利文將於下周四（１８日）在阿拉斯加，

與中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪以及國務委員兼外長王毅會面。在中美高層會面

前，拜登政府將大約９９種來自中國醫療產品的關稅豁免延長至今年９月３０日，以幫助應對美

國的新冠肺炎疫情。這份清單涵蓋了從外科口罩、手套到血壓袖帶、Ｘ光機等各類物品。



＊企業願借錢，銀行股鼓掌＊



上月信貸社融數據強勁，光大銀行金融市場部分析師周茂華分析指，數據強勁顯示國內信貸

環境供需兩旺，經濟復甦步伐有望加快；興業證券固收分析師羅雨濃指出，盡管上月起人行已經

在邊際收緊信用，但實體融資需求仍然太強，預期融資價格上升，利率債調整風險尚未完全釋放

；不過東方金誠首席宏觀分析師王青認為，在穩定宏觀槓桿率的目標下，２月金融數據反彈不具

有可持續性。

銀行股走高，招商銀行（滬：６０００３６）暴漲５﹒４％，平安銀行

（深：０００００１）升３﹒７％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）漲２﹒３％，建設銀行（滬

：６０１９３９）升１﹒１％，工商銀行（滬：６０１３９８）升０﹒７％，中國銀行（滬：６

０１９８８）升０﹒３％。



＊茅台收復兩千關，股民驚魂定＊



此前是跌市重災區的白酒股第二日反彈，股王茅台（滬：６００５１９）收復兩千元大關，

為股民打下強心針，半日漲４﹒５％，報２０５８元；另一龍頭五糧液（深：０００８５８）亦

急彈５﹒６％，報２６６﹒８５元。此外，山西汾酒（滬：６００８０９）飆６﹒４％，瀘州老

窖（深：０００５６８）更彈６﹒７％。（ｅｙ）

