【Ａ股維穩】滬綜指升幅擴大至逾２％，創業板指漲近３％

《經濟通通訊社１１日專訊》２月信貸社融數據強勁帶動金融股上漲，白酒股盤中大幅拉升
，助力Ａ股高開後繼續復仇，滬綜指現漲２﹒０６％，報３４２６﹒８８點，深成指急升
２﹒２８％，創業板指漲２﹒９５％。
目前兩市成交逾４３００億人民幣，外資透過陸股通淨流入Ａ股近４０億人民幣。（ｅｙ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|生財有道11/03/2021
【理財專題】虛擬銀行活期頻減息？一文睇晒最新息率！
|剖析天下11/03/2021
印度經濟乏力 惟靠財政政策刺激
|中國故事10/03/2021
《神州經脈》傳中美高層籌磋商 PPI逾兩年高 滬綜指錄五連跌
|財經熱話10/03/2021
【百度上市】百度料本周招股 李偉傑：不宜過分憧憬升幅
|財經熱話10/03/2021
【百度上市】名字取自「眾里尋他千百度」 市值達七千億元
|FOCUS10/03/2021
【FOCUS】中美傳阿拉斯加會晤 政圈悄現「威脅論」降溫
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰