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11/03/2021 11:05

【Ａ股維穩】滬綜指升幅擴大至逾２％，創業板指漲近３％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》２月信貸社融數據強勁帶動金融股上漲，白酒股盤中大幅拉升
，助力Ａ股高開後繼續復仇，滬綜指現漲２﹒０６％，報３４２６﹒８８點，深成指急升
２﹒２８％，創業板指漲２﹒９５％。
　　目前兩市成交逾４３００億人民幣，外資透過陸股通淨流入Ａ股近４０億人民幣。（ｅｙ）

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