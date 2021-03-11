【Ａ股維穩】滬指反彈２﹒４％終結五連跌，兩會期間累挫３﹒９％

《經濟通通訊社１１日專訊》全國人大今日閉幕，兩會維穩行程進入尾聲，在２月信貸社融

數據強勁，金融股領漲、白酒股大幅拉升下，Ａ股高開後復仇式上揚，滬綜指早段漲超過２％，

午後升幅進一步擴大，全日收市漲２﹒３６％，創去年１０月１２日以來最大單日漲幅，終結五

連跌，報３４３６﹒８３點，收復三千四。總結兩會期間４日 １１日，滬綜指累計下跌

３﹒９２％。

深成指今日收漲２﹒２３％，創業板指更漲２﹒６１％。

惟投資者入市意欲仍未被帶動，全日兩市成交８０４０億元（人民幣．下同），按日增長

７﹒２％，但仍低於今年平日水平，而外資則透過陸股通淨流入Ａ股超過６７億元。

美國國務院宣布，國務卿布林肯及國家安全顧問沙利文將於下周四（１８日）在阿拉斯加，

與中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪以及國務委員兼外長王毅會面。在中美高層會面

前，拜登政府將大約９９種來自中國醫療產品的關稅豁免延長至今年９月３０日，以幫助應對美

國的新冠肺炎疫情。這份清單涵蓋了從外科口罩、手套到血壓袖帶、Ｘ光機等各類物品。



＊信貸數據好，銀行股走高＊



人民銀行公布，２月末Ｍ２增長１０﹒１％，高於市場預期的９﹒４％；上月人民幣貸款增

加１﹒３６萬億元，大幅高於市場預期的增９５００億元；社會融資規模增量為１﹒７１萬億元

，大超市場預期的９５００億元，為２００２年以來同期最高增量。

上月信貸社融數據強勁，有分析師指顯示國內信貸環境旺，經濟復甦步伐有望加快，亦有分

析認為，在穩定宏觀槓桿率的目標下，金融數據反彈不具可持續性。

銀行股走高，招商銀行（滬：６０００３６）暴漲５﹒５％，平安銀行

（深：０００００１）漲４﹒３％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）漲２﹒８％，建設銀行

（滬：６０１９３９）升２﹒６％，工商銀行（滬：６０１３９８）升１﹒５％，中國銀行

（滬：６０１９８８）升１﹒５％。



＊茅台打打氣，有色齊暴漲＊



此前是跌市重災區的白酒股第二日反彈，股王茅台（滬：６００５１９）收復兩千元大關，

為股民打下強心針，全日漲４％，報２０４８元；另一龍頭五糧液（深：０００８５８）亦急彈

４﹒９％，報２６５﹒０４元。此外，山西汾酒（滬：６００８０９）飆６﹒１％，瀘州老窖（

深：０００５６８）更彈５﹒７％。

有色板塊今日暴漲領升大市，宏創控股（深：００２３７９）、中國鋁業

（滬：６０１６００）、怡球資源（滬：６０１３８８）、新疆眾和（滬：６００８８８）、中

鎢高新（深：０００６５７）、江西銅業（滬：６００３６２）等１７股漲停。（ｅｙ）





表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ５１２８．２２ ＋２．４９



上證綜合指數 ３４３６．８３ ＋２．３６ ３６９８．０５

深證綜合指數 ２２１６．４８ ＋２．３６ ４２８６．４３



上證Ｂ股指數 ２４５．１３ ＋１．４７ １．３３

深證Ｂ股指數 １１０５．４５ ＋１．２０ １．１２



上證１８０指數 １０６１９．２６ ＋２．７３

上證３８０指數 ５６９１．１５ ＋２．５８



深證成份指數 １３８６６．３７ ＋２．２３

中小創新指數 ２０７７．２７ ＋２．４５

深圳創業板指數 ２７４６．５８ ＋２．６１

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