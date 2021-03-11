【債務風險】重慶協信７億元債券逾期一日後還息，本金仍未兌付

《經濟通通訊社１１日專訊》獲新加坡地產巨頭豐隆集團入主的重慶房企重慶協信疑債務爆

雷，其７﹒１億元（人民幣．下同）私募債「１８協信０１」於周二（９日）到期，據外電引述

兩名債券持有人表示，直至今日上午才收到債券應收利息，但對方仍未兌付本金，預計重慶協信

將成為今年以來第二家出現債務違約的內房企業。（ｅｙ）

