【兩會焦點】李克强：歡迎台灣各黨派團體人士就兩岸關係開展對話

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國務院總理李克強在中外記者會上表示，
我們對台的大政方針是一貫的，也是非常明確的，就是堅持一個中國原則和「九二共識」。在此
前提下，歡迎台灣任何政黨、團體同我們交往，也歡迎台灣各黨派團體人士就兩岸關係和民族未
來與我們開展對話。
李克強表示，堅持推進兩岸關係和平發展和祖國統一，反對任何形式的「台獨」分裂活動，
也反對外部勢力的干涉。
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