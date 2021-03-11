【兩會焦點】李克強：就香港選舉制度作決定，是堅持完善一國兩制

《經濟通通訊社１１日專訊》國務院總理李克強在記者會上表示，全國人大就完善香港選舉

制度作出決定，就是要堅持和完善「一國兩制」的制度體系，始終堅持「愛國者治港」，也是為

了確保「一國兩制」行穩致遠，中央將全力支持特區政府和特首依法施政。

他又指，去年香港受到了多重衝擊，我們希望香港各界能夠攜起手來盡早戰勝疫情，實現經

濟恢復性增長，改善民生。中央亦將全力支持香港保持長期繁榮穩定。（ｗｌ）

