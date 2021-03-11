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11/03/2021 17:46

【兩會焦點】李克強：財政金融要「一減、一增、一穩中有降」

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國務院總理李克強在中外記者會上表示，
去年中國沒有搞寬鬆政策，或者說所謂量化寬鬆，今年也就沒有必要「急轉彎」，還是要保持政
策的連續性和可持續性，著力穩固經濟。怎樣保持政策力度不減，固然資金規模很重要，但用好
錢更重要，去年宏觀調控積累的經驗還可以繼續用。比如在財政金融方面，簡單地說，那就是要
「一減、一增、一穩中有降」。「一減」，就是減少中央政府本級支出，各級政府都要帶頭過緊
日子。
　　「一增」，就是擴大直達資金範圍，讓基層和市場主體感到支持力度不減，這樣能夠更快更
有效地惠企利民。
　　「穩中有降」，就是在穩定槓桿率的同時，引導金融企業合理讓利，使中小微企業融資更便
利、融資成本做到穩中有降。當然，我們對各類風險隱患，也會及時防範化解。
　　李克強表示，保持經濟運行在合理區間，還是要注重把肥施在根上，現在市場主體特別是中
小微企業還在恢復元氣中。由於經濟恢復增長，我們要合理調整政策，但調整是適度的，有些階
段性政策退了，同時又用一些結構性減稅降費政策來衝抵影響，保持保民生、保就業、保市場主
體的力度不減。

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