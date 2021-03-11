【兩會焦點】李克強：繼續加大科技投入，願同各國加強科技合作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國務院總理李克強在記者會表示，多年來

，中國在科技創新領域有一些重大突破。在應用創新領域發展得也很快，但是在基礎研究領域的

確存在著不足，不能急功近利，要一步一個腳印地走。科技要自立自強，科學家要發奮努力，這

和國際合作、同行交流是並行不悖的。封閉不會有前途，斷鏈對誰都沒有好處。中國願意在保護

知識產權的基礎上，同各國加強科技領域的合作，共同促進人類文明進步。

李克強指出，目前中國全社會研發投入佔ＧＤＰ的比重還不高，尤其是基礎研究投入只佔到

研發投入的６％，而發達國家通常是１５％到２５％。我們下一步要加大基礎研究的投入，還要

繼續改革科技體制。讓科研人員有自主權，很重要的是要讓科研人員有經費使用的自主權。

李克強並指，創新要依靠市場的力量。企業是創新的主體。「十四五」期間政府會繼續加大

科技投入，同時要更多地依靠社會力量來加大研發投入，所以要增加「全社會」這個口徑下的研

發投入。這些年中國推動「雙創」，形成「眾創」局面，推動了應用創新，也給整體上的創新帶

來了更大空間。

