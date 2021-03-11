【ＦＯＣＵＳ】社會主義降臨美國，財赤飆升暗藏殺機

【ＦＯＣＵＳ】「Ｈｅｌｐ ｉｓ ｈｅｒｅ」，社會主義降臨美國……儘管共和黨議員在

參議院、眾議院全拒「俾面」，但拜登的１﹒９萬億美元刺激法案今（１１日）晨仍在國會順利

闖關，意味他取得上任近兩月來的最大政治勝利。

派錢１４００美元「天降餡餅」當頭，除了有公開「教路」花旗國國民如何「袋到盡」，

ＧＭＥ（遊戲驛站）及比特幣狂潮再現。隨著拜登再雄心勃勃醞釀下個基礎設施法案，暫偃旗息

鼓的債息會否再次飆升？



＊「教路」泵水退休金以符派錢標準＊



本港時間周四凌晨約３時，美國眾議院以２２０：２１１的結果通過參議院版本的１﹒９萬

億美元刺激法案（Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｒｅｓｃｕｅ Ｐｌａｎ Ａｃｔ），隨即送往拜登枱前

，將於周五簽署成法。

其中最吸睛的當屬年收入７﹒５萬美元以下個人或１５萬美元以下夫婦，最快本月內將收到

每人１４００美元支票。超出收入上限怎麼辦？網絡即時「教路」指，由於稅局是以

２０１９或２０２０年的報稅收入為基準，倘若前年收入符門檻而去年不符，可延遲提交去年報

稅表；若兩年收入均不符，可選擇向個人個人退休帳戶（ＩＲＡ）多供款以「合法」降低實際收

入。



＊ＧＭＥ大起大落，比特幣再度翻身＊



換言之，１４００美元支票如同社會主義式免費福利，勢激起花旗國國民的消費及投資熱情

。有物流公司預計，支票派發將很快引發網購包裹數量井噴；高盛更指，美國人到年中恢復正常

生活時，手中的「超額」儲蓄有望達２﹒４萬億美元之巨。

「天降餡餅」更令買股一試運氣變得順理成章，德銀測算，新一輪刺激計劃或令２５０億至

１５００億美元資金流入股市。早前神話崩潰的ＧＭＥ昨一度飆逾四成至３４８﹒５美元，隨後

短短２５分種回吐全部漲幅，收市再彈升７％。而２月底跌至４４０００美元邊緣的比特幣，最

新再收復５５０００美元。

較早時慨嘆「人們開始相信刺激將永續」的新債王岡拉克就推算，政府轉移╱資助佔美國人

個人總收入的比例已高達２７％，而聯邦財政赤字率攀向１６﹒２％紀錄新高。



＊債息走向盯緊下一場３０年期拍賣＊



儘管如此，瘋狂仍遠未結束，拜登已預告，他即將揭幕美國應對肺疫大流行的「下一階段

（ｎｅｘｔ ｐｈａｓｅ）」，較早時，白宮已宣布額外購買１億劑強生疫苗，令任何想接種的

美國人都能在５月３１日前完成，市場預期，他競選時提及的２萬億美元基建計劃將成焦點。

值得一提的是，已下台的侵侵周三就借「特朗普辦公室」發表聲明，提醒美國人「記得」，

若不是他這位前總統的努力，可能５年內都無法注射這些「美麗的疫苗」。

紓困、刺激、疫苗，在推特高呼「ｈｅｌｐ ｉｓ ｈｅｒｅ」的拜登，風頭一時無兩，但

前方是否一片坦途？就在２月財赤飆至３１１０億美元同期紀錄新高之際（本財年最終赤字或達

３﹒４萬億美元），財政部最新３８０億美元１０年期國債拍賣反應略好預期，帶動孳息率下行

。而稍後還將進行的２４０億美元３０年期國債拍賣反應如何，或將為這一輪債息飆升是否告一

段落提供啟示。

