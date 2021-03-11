【譚新強專訪．上】市場真正另有兩憂，「再通脹」主題勢屬短炒

《經濟通通訊社記者俞瑾１１日報道》美國十年期債息２月底攻陷１﹒６％關口，近日更曾

上試１﹒６２５％，刺激美股納指、香港科指乃至Ａ場抱團股爭相擠壓，是否預示美聯儲無限Ｑ

Ｅ的「上帝信用」已近臨界點？

中環資產投資行政總裁譚新強接受《經濟通通訊社》專訪時表示，市場的真正擔心其實並非

聯儲太過進取，而是另外兩大焦點－－其一，中國逐步收水；其二，美國經濟過熱。對於甚囂塵

上的「再通脹」主題，他就堅持認為屬短期炒作，因世界大趨勢仍是走向通縮。



＊中國逐步收水，如「甜蜜痛苦」＊



他指，從聯儲局主席鮑威爾上周出席論壇的講話看，好明顯聯儲將保持穩定、寬鬆的貨幣政

策，儘管其未提及「ＹＣＣ（收益率曲線控制）」或「Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ Ｔｗｉｓｔ（扭曲

操作）」，令債市失望，但現時市場真正擔心的是另外兩大焦點，首當其衝當屬中國逐步收水。

他認為，中國去年抗疫告捷並成功重啟經濟，惟汲取美國印鈔加劇貧富懸殊，以及０８年「

四萬億」後遺症多多的教訓，今年貨幣及財政政策料稍微收緊，並著力結構調整提升經濟效率，

此對市場而言猶如「ｇｏｏｄ ｐａｉｎ（甜蜜的痛苦）」。



＊印鈔＋財策加碼，美經濟或過熱＊



市場的另一擔心則是美國經濟可能過熱。譚新強解釋，美國過去一年治理失敗，卻「落錯藥

」以貨幣政策谷股市、谷消費而非救人命，但在聯儲資產負債表已膨脹至逾７﹒５萬億美元之巨

，並將毫無懸念邁向８萬億時，最新再不停加碼財政政策。例如總統拜登最新１﹒９萬億美元刺

激方案（剛於香港時候周四凌晨於國會通過，周五將由拜登簽署成法），即每人將再獲派錢１４

００美元，已引發包括前財長薩默斯（Ｌａｗｒｅｎｃｅ Ｓｕｍｍｅｒｓ）在內的經濟學家爭

議。

據薩默斯較早時公開撰文，其提出的三大質疑包括：一，美國失業率正在下降（最新２月新

增就業人數超預期達３８萬），隨著疫情受控，經濟或在不久後獲重大提振；二，聯儲非常規政

策令現時貨幣條件比２００９年寬鬆許多；三，消費者手中已累積１﹒５萬億美元延遲購買力。



＊人口老化、技術變革、ＱＥ悖論＊



儘管譚新強指市場的第二個擔心正正是拜登財政刺激雄心過大，或令美國經濟過熱，但他直

言，政治上總統所謂的「蜜月期」短則百多來日、多則一年半載，而拜登根本不算一個極度強勢

或極受歡迎的總統，所以寧願「一劑過」大撒１﹒９萬億美元，因其未必有政治本錢再推第二個

大計劃。

不過，他又似乎不認同薩默斯「或引發前所未見通脹」的擔憂，指有好多結構性因素

（ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｒｅａｓｏｎ）令世界趨向通縮：第一是人口老化，包括發達國家、中

國皆如此，對包括糧食等需求自然將減少；第二是技術變革，「數據」無限供應令資訊愈多人使

用成本就愈低；第三是ＱＥ悖論，即當央行印鈔流入大企業手中，反而促使亞馬遜、

Ｕｂｅｒ、阿里巴巴之類不公平地補貼貨品或服務以取得競爭優勢，雖是「以本傷人」，但卻令

相關服務跌價。



＊拼多多以本傷人，銅價借復甦炒作＊



他並以電商黑馬拼多多賣蘋果手機好便宜，背後其實就是補貼而已，戲言「轉賣賺差價都可

以」；此類全世界近年都有的新現象，顯示愈ＱＥ愈通縮。但由於央行人為製造超低息，資產價

格趁勢谷上，「這就是矛盾所在，ＱＥ ｐｒｏｍｏｔｅ ｃｏｎｓｕｍｅｒ

ｄｅｆｌａｔｉｏｎ，ｐｒｏｍｏｔｅ ａｓｓｅｔ ｉｎｆｌａｔｉｏｎ」。

怎樣看近期糧食、銅鋁、木材等價格齊飛？譚新強就指，各國經濟逐步重開，或令庫存措手

不及而低企，導致價格上升的短期現象。例如，銅價升表面是吹噓受惠新能源汽車或電網改造刺

激需求，但背後或是市場借復甦炒作「Ｄｏｃｔｏｒ Ｃｏｐｐｅｒ」；至於糧食價格，全球農

業生產力先進，亦未聽說農夫大面積停工或嚴重失收（雖然邊際影響仍有），例如印度近期爆發

的農夫示威抗議，是源於豐收之際而政府推行改革法案拒托價所致。



＊工會熱潮不復在，更難推高工資＊



他認為，長期看，能源瓶頸打開令１９７０年代的高通脹年代難以重現，並提及當年美國及

全球工會會員數量至少多現時三四倍，「沒了工會，沒了討價還價之力」，缺少「人工增加－物

價上升－再要求加人工」的ｖｉｃｉｏｕｓ ｃｙｃｌｅ（惡性循環），更難推高人工。

他預計，聯儲未來或行多一步推出ＹＣＣ（收益率曲線控制），拉低長期債券收益率，但就

聲明個人不主張如此，因不應該治理失敗後，不停「玩表面招數」。



編者按：【譚新強專訪．下】將於明天（１２日）刊出，勿錯過。

