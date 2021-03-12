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即市新聞

12/03/2021 16:05

《陸言堂－陳永陸》恒指借勢回吐屬正常，賽生藥業可趁低吸納

　　《陸言堂》港股今日（１２日）又再下跌，不過由低位反彈超過１０００點，高位有回吐，
同時在２０天平均線前有阻力，亦屬正常。另一影響港股的因素，乃是恆指收市後將會出現換馬
的行動，而且今次牽涉的股份較多，所以今日部分股份難免出現波動，故此恆指借勢回吐亦屬正
常。
　
　　不過，短期而言，相信恆指將會在２８３００至２９７００點之間上落，而且可能持續至本
月完結，因為季結因素下，相信投資者會先行在現水平整理組合，同時留意各國央行的取態，以
及債息等的變化，如果各國央行願意作出多一些的行動，去壓抑債息的升勢，那麼相信第二季全
球股市仍然可望發力上升，不過如果債息繼續上升，但只要升勢不急速，其實美國十年期債息處
於１﹒６至１﹒８厘水平，市場亦能接受。
　
＊賽生藥業首目標１８元＊
　
　　個別股份可以留意剛上市不久的賽生藥業（０６６００），而且是可以趁低吸納的時間，因
為上市前錄得公開發售認購率超過１０６８倍，因為上市價以招股價上限１８﹒８０元作為定價
，不過由於月初時市場對新經濟股有所顧慮，因此令股價持續下跌，同期恆生醫療保健指數，亦
由２４０００點的水平，下跌至最低的１９７００點水平，下跌幅度超過２０％，所以賽生的股
價跟隨下跌，亦屬正常。不過，由於現時股價已跌較當時招股價下限１７﹒２０元為低，所以其
實已具有一定的吸引力，加上相信止蝕離場的散戶，應該已離開得七七八八，所以再跌的空間應
該有限。
　
　　事實上，此股上市時有１１名基石投資者認購股份，獲發股數佔招股規模近５０％，所以貨
源其實亦算集中，只是生不逢時。另外，賽生研製的主打產品日達仙，為現時內地治療新冠肺炎
主要藥物，因而令集團於２０２０年首九個月錄得盈利約６﹒９０億元人民幣，比２０１９年同
期增長超過４１％，這令預期市盈率降至不足９倍的水平，反映估值極低。加上現時全球疫情仍
然反覆，同時相信新冠肺炎的問題要約兩才可完全解決，為賽生的盈利前景帶來支持。
　
　　而且，現時不少醫療保健品股的市盈率大多處於高雙位數字，甚至部分「Ｂ類」仍然未盈利
，所以賽生的現價估值絕對是嚴重偏低，故此現在絕對是趁低吸納的好時機。而首個目標是招股
價１８元的水平，而一旦突破，相信可以衝破２０元的關口。《獨立股評人　陳永陸》

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