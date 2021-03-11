《陶冬天下－陶冬》人口懸崖

《陶冬天下》１９９０年１月１日，有２７８４名嬰兒在上海誕生；十年後同一日同一城市

，１１４８名嬰兒誕生；再十年後同一日同一城市，３８０名嬰兒誕生；至２０２０年的同一日

同一城市，１５６名嬰兒誕生；今年同一日同一城市，僅有２７名嬰兒誕生。



上海市的出生率正在出現斷崖式的下跌。疫情期間夫妻被逼整天待在家裏，也沒有能夠對出

生率帶來統計數據上可察覺的反彈。



上海的新生兒出生統計，其實是全國生育狀況的折射。中國的出生率於２０１９年降至千分

之１０﹒５，為中華人民共和國歷史上最低的，已經進入「超少子化」狀態。這個數字無論與本

國數據相比還是和國際數據相比，都是極低的。急降中的生育率、出生率，宣告了幾年前的「單

獨二胎」和「全面二胎」政策失敗，也敲響了對中國經濟乃至民族存亡的警鐘。



中國經濟存在著林林總總的「灰犀牛」，大概率發生、影響巨大的潛在危機，其中最大的恐

怕就是人口懸崖所帶來的衝擊。人口問題，在經濟學中屬於長周期範疇，是看得見摸得著的長期

存在，預測難度不大。它的到來，以十年甚至百年為計算單位，也許對股市一朝一夕的變化影響

有限，但卻對經濟的長遠發展關係重大，最終影響到每一個家庭，影響到國家的前途。人口周期

的變化，根本不是一朝一夕可以改變的，也不是貨幣政策、財政政策可以干預的。



人口懸崖對中國經濟的第一個重大影響，是人口紅利的消失。勞動力供應的下降先導致製造

業從業員的萎縮，然後帶來服務業成本的上升，觸發一系列行業的變局，或生產線外移，或產業

升級，或機器人替代，最終也許仍然躲不開服務業成本的迅速上漲。



第二個重大影響是醫療費用的暴漲。中國６０歲以上老人佔總人口超過１７％，這群嬰兒潮

出生的人群對醫療資源的佔用和所產生的費用明顯增加。更重要的是，未來二十年年齡超過

８０歲的超老齡人口預計會暴漲，而８０歲以上年齡段的醫療開支是６０歲以上年齡段的八倍。



人口懸崖對我們財富的最大影響是房價。日本９０年代房地產泡沫的破滅，有日圓匯率急升

和事後央行政策失誤等一系列原因，不過最大的基本面原因在筆者看來是人口結構的逆轉。日本

戰後嬰兒潮人群逐步通過人生周期的拐點，儲蓄需要為日後的變現做準備，於是花錢減少、投資

慾望下降，而年輕人不僅數量少，而且就業機會不穩定，形成經濟與就業的惡性循環。人口結構

迅速老齡化，是日本房地產市場一蹶不振的根本原因。



中國的房地產市場會不會也經歷日本的一幕？中國的房地產市場，在筆者看來靠著五個引擎

帶動起飛的。經濟與收入的增長、人口增長、貨幣超量發行、城鎮化運動以及政策支持。筆者認

為經濟與收入增長、貨幣超量發行依然存在，城鎮化速度在放慢，人口增長的勢頭已經見頂，不

久會見到人口淨增長的拐點，政策支持就比較微妙。



筆者認為中國的房地產政策分供應端管理和需求端管理。對於供應端，政府的管制力度明顯

加大，防範房市爆出黑天鵝事件。去年夏季推出的三條紅線政策，卡住了多數非國有房企的融資

渠道。「房子是用來住的，不是用來炒的」，成為非國有房企的一道緊箍咒，甚至是催命符。在

需求端，政府的政策管理相對溫和，主要是運用房貸尺度來調節流入市場的資金數量，重在防範

系統性風險。筆者暫時看不到房價大跌的風險，不過人口老化之下居住需求下降是可預見的。



中國政府曾經希望通過放寬計劃生育限制，扭轉人口增長失速的問題，但是看來這項政策失

敗了。對於今天的中國人來講，高騰的住房價格和教育開支重壓之下，年輕人沒有強烈的生育慾

望。除了在政策出台的第一二年有些小抬升外，放寬二胎限制幾乎沒有對人口增長帶來多少刺激

；相反，出生率出現了俯衝式下降。



生育，不僅受到經濟條件制約，其實同時還是一種文化。新的一代年輕人，根本沒有哥哥、

妹妹的概念，從小的成長環境就是就是自己玩。年輕夫妻雙職工，帶一個孩子加上家務已經精疲

力竭了，周末還要帶孩子去參加各種興趣班。他們以及周邊的朋友看不到多生孩子的慾望。



韓國比中國早二十餘年實施了計劃生育政策，由於生育率急降，於１９９６年取消了計劃生

育政策，但是生育率並沒有因此而明顯反彈。去年全國死亡人口更超過出生人口，被牛津大學教

授稱為「全球首個消失的國家。」



中國在放開計劃生育政策上，繼續嘆慢板。國家衛生與健康委員會透露，即將對東北地區開

展全面開放生育的試點。中國人口增長出現斷崖式下跌、人口老化和結構性倒掛嚴重，這些在全

國範圍內出現是板上釘釘的，根本不需要再慢吞吞地試點？不解決住房、教育、育兒、醫療成本

問題，光光開放生育也是不夠的，低生育率在中國已經成為文化的一部分。而且，東北人口流出

嚴重，其背後是經濟和就業市場缺乏活力，經濟基本面因素勢必影響東北的出生率和人員流動率

。



今年小學三年級的一本課本的封面插圖中，過去傳統的一家三口家庭又多出一位睡在嬰兒車

上孩子。起碼有關當局嘗試從下一代的觀念和文化層面上做文章。這是可喜的進步，但是還不夠

，做得也不夠快。



中國的人口懸崖現像已經是迫在眉睫的社會問題、經濟問題，需要一個漫長的解決過程。韓

國前車之鑑表明，重新培植生育文化是一個艱難、曲折的社會工程，並非一項政策便可一蹴而就

的。中國必須下大力氣扭轉生育率急跌的局面，對此掉以輕心是對民族的未來犯罪。《陶冬》



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