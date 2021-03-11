《豪匯有期－陳健豪》歐元短線難大升，只宜中線收集

《豪匯有期》美元星期初繼續走強，一度創下近三個月、今年新高、亦是我在去年底提及吸

納外幣的最佳區間９１﹒７－９２﹒５的上限、剛好不多也不少就在９２﹒５水平才稍為出現調

整。技術上，我認為技術上美元連續兩星期反彈，短線仍有力繼續嘗試反攻，尤其是再創新低在

８９﹒２水平形成了技術上的小雙底型態，似乎可以減慢美元下跌壓力。事實上，今年沽空美元

是市場上其中一項最擁擠交易，而近日ＣＭＥ利率期貨反映，美元的淨淡倉金額由２９３億美元

降至２７８﹒０億美元，不過卻無改美元整體下跌的格局，尤其是美匯指數去年自１０３水平跌

至８９水平，即使目前反彈仍低於去年９月反彈高位９４﹒６水平，即美匯指數仍然屬於一浪低

於一浪的行情。本周美匯指數在９２﹒５開始美元調整，美債息率暫時未再攀升是主因，但由於

市場對通脹預期升溫的看法未有改變，亦預期在２月初、即今年前高位９１﹒６會有投機者短線

繼續博美元反彈，可以預期這次反彈目標將嘗試推升至９２﹒５上方，暫時不能對一眾外幣有太

大憧憬，亦不是大舉進攻的時候。



雖然債息當天一度升上１﹒６３厘的一年高位後回落，但美國長債息率暫無法進一步回落，

仍然企在１﹒５４厘水平之上。關鍵似乎在於市場對聯儲局主席的解畫並不收貨，執筆時未知道

３８０億美元的１０年期債息拍賣反應，但更關鍵的似乎在下周，美國聯儲局３月份議息會，市

場期待聯儲局必須於３月１６日及１７日議息時加強市場信心，必須回應美長債息高企的問題，

因此美元在未來一星期預期仍反覆偏強機會高。對中長線投資者而言，這其實可視為一個好消息

作收集一眾外幣的另一次機會。要知道美元去年下跌主因是市場擔心其財政赤字惡化，目前在總

統拜登政府的１﹒９萬億刺激經濟方案、以後在８月份前或有另一輪規模高達２萬億美元的基建

方案下，這擔憂仍將困擾市場，因此對投資者來說，炒經濟復甦、通脹預期、美國財政赤字惡化

等主題其實未有實際改變，關鍵只是美元淡友何時再利用此主題作為反攻而已。



歐洲央行將於本周四（１１日）公布議息結果，市場目前預期央行將會維持利率及貨幣政策

不變。但同時市場亦有指歐洲長債息近期也跟隨了美長債息上升了不少下，歐洲央行行長拉加德

上周已警告不排除該行會加大量寬。正正是市場有這樣的想法下，歐元兌美元才從１﹒２３５０

水平輾轉下跌，早前建議在１﹒１８５０中線買入第一注歐元看法未變，但技術上本周重要阻力

在１﹒１９８０－１﹒２０５０之間，要迅速回升亦有難度，若想偷位可一邊繼續持有歐元好倉

，但一邊短線在１﹒１９５０－１﹒１９９０間短線可以試沽偷雞，止蝕在１﹒２０５０，目標

１﹒１７７０－１﹒１８００，且看歐元這次調整能否在１﹒１８００下方形成，但預期跌穿１

﹒１６水平不高。《艾德證券期貨董事總經理 陳健豪》

