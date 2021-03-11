【初選案】高院接納律政司覆核，伍健偉須繼續還柙

《經濟通通訊社１１日專訊》律政司向高等法院覆核保釋成功，民主派初選案被告伍健偉須

繼續還柙。

４７名民主派因「３５＋初選」被控串謀顛覆國家政權罪，１５名被告早前獲准保釋，惟其

中１１人遭律政司提出覆核，高院今日就黃碧雲和伍健偉的保釋覆核進行聆訊。法官聽罷陳詞後

，拒絕律政司就黃碧雲的保釋覆核，批准黃保釋，但批准關於伍健偉的覆核，撤回伍保釋，伍須

繼續還柙。（ｃｌ）（ｚｚ）

