【兩會焦點】林鄭：感謝人大通過改選制，將盡快完成修訂本地法律

《經濟通通訊社１１日專訊》全國人民代表大會今天下午，高票通過關於完善香港特區選舉

制度的決定，特首林鄭月娥表示，她本人和特區政府管治團隊對《決定》表示堅定支持和由衷感

謝，港府將繼續竭力向社會解釋完善選舉制度的必要性和逼切性，以及《決定》的堅實憲法基礎

。待全國人大常委會通過修改附件一和附件二後，港府會盡快完成修訂本地法律的工作，並根據

香港的實際情況，包括疫情發展，有效安排相關的選舉。



＊可解決社會內耗不斷之困局＊



她表示，深信在完善選舉制度以落實「愛國者治港」原則，堵塞現時制度上的漏洞後，可有

效解決近年立法會泛政治化和香港社會內耗不斷的困局，從而用好香港的獨特優勢，並在中央的

大力支持下，拓展經濟，改善民生。



＊就選委會五個界別的組成向人大常委會提供意見＊



她稱，留意到一個經擴大、有廣泛代表性，並能體現社會整體利益的選舉委員會是完善選舉

制度的核心要素，而經調整的選舉委員會除了原先的提名和選舉行政長官職能外，將被賦予選舉

產生立法會部分議員和提名立法會候選人的新職能。港府會就選舉委員會五個界別的組成向全國

人大常委會提供意見，確保選舉委員會符合廣泛代表性和體現社會整體利益的要求。

《決定》亦提出須為特區各級選舉建立資格審查機制，為確立以「愛國者治港」的政治體制

提供堅實健全的制度保障。只有讓堅定的愛國者出任行政長官、選舉委員會委員及立法會議員，

「一國兩制」才能得以全面準確貫徹落實。（ｃｌ）

