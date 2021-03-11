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11/03/2021 16:15

【兩會焦點】林鄭歡迎國家十四五規劃綱要，積極融入國家發展大局

　　《經濟通通訊社１１日專訊》全國人民代表大會今日通過《十四五規劃綱要》，香港政府發
言人對中央在多個重要範疇支持香港的未來發展表示感謝。特首林鄭月娥稱，在國家國內國際雙
循環的發展格局，以及《十四五規劃綱要》的支持下，香港會積極成為國內大循環的「參與者」
和國際循環的「促成者」，並會利用粵港澳大灣區建設這個最佳切入點，更好地融入國家發展大
局，為香港經濟帶來源源不絕的動力。
　　林鄭月娥表示，《十四五規劃綱要》的港澳部分開宗明義表示要保持港澳長期繁榮穩定，須
全面準確貫徹「一國兩制」的方針，維護《憲法》和《基本法》確定的特區憲制秩序，落實中央
對特區的全面管治權。

＊加入支持香港提升國際航空樞紐地位＊

　　在經濟發展方面，《十四五規劃綱要》一如既往支持香港提升國際金融、航運、貿易中心地
位；強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心；支持香港建設
亞太區國際法律及解決爭議服務中心；支持香港服務業向高端高增值方向發展。此外，《十四五
規劃綱要》加入了支持香港提升國際航空樞紐地位、支持香港建設國際創新科技中心和區域知識
產權貿易中心，以及支持香港發展中外文化藝術交流中心。

＊擴大中港金融市場互聯互通＊

　　港府對這些新增的支持項目深感鼓舞，並會繼續推進特區政府在相關範疇提升競爭力的措施
，包括香港國際機場三跑道系統發展、深港科技創新合作區、西九文化區，以及行政長官在
２０２０年《施政報告》中提出的各項新措施。
　　在高質量建設粵港澳大灣區方面，《十四五規劃綱要》提出深化並擴大內地與香港金融市場
互聯互通，加強內地與香港各領域交流合作，並首次把深港河套納入粵港澳重大合作平台建設。
行政長官亦於去年１１月訪問廣東和深圳期間，分別與廣東省政府和深圳市政府制定了２０２１
年的重大合作項目，其中包括便利香港青年到大灣區內地城市就學就業創業，符合《十四五規劃
綱要》提出打造粵港澳青少年交流精品品牌的目標。（ｃｌ）

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