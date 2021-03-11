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11/03/2021 17:49

【大國博弈】藍韜文：修改香港選舉制將破壞國際社會對中國的信任

　　《經濟通通訊社１１日專訊》全國人民代表大會今日通過完善香港選舉制度的決定。英國外
相藍韜文表示，修改香港選舉制度將進一步破壞國際社會對中國的信任。
　　藍韜文發聲明指出，這是北京架空民主討論空間的最新舉措，與中國自身做出的承諾相悖，
並稱會進一步破壞中國作為國際社會主要一員，履行國際責任和法律義務的信心和信任。
（ｃｌ）（ｚｚ）

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