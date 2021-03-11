【企業盈喜】粵港灣（０１３９６）料全年合併虧轉盈最少３億人幣

《經濟通通訊社１１日專訊》粵港灣控股（０１３９６）公布，預期截至去年１２月３１日
止年度錄得合併淨利潤不少於３億元人民幣，２０１９年度則虧損約２﹒７７億元人民幣。
該集團指，轉虧為盈主因期內物業銷售交付面積按年增長，以及期內有效成本控制致銷售及
管理費用下降。
該集團預期於本月末公布業績。（ｗｈ）
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