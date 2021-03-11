【企業盈警】天弓（０４２８）料全年虧損收窄至不多於６００萬元

《經濟通通訊社１１日專訊》中國天弓（００４２８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度淨虧損介乎約２００萬至約６００萬元，而２０１９年度淨虧損約３５００萬元。

該集團指，淨虧損下降主因２０１９年上市投資的未變現虧損約９００萬元及上市投資的已

變現虧損淨額約９００萬元於報告期間分別扭轉為未變現收益及已變現收益。

該集團預期於下旬公布業績。（ｗｈ）

