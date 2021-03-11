【企業盈喜】信源企業（０１７４８）料全年純利升最少３５％

《經濟通通訊社１１日專訊》信源企業（０１７４８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利按年增長不少於３５％，即至約８１０萬美元。

該集團指，純利向上主因來自期租兩艘海岬型船ＸＹＭＧ Ｎｏｂｌｅ及ＸＹＧ

Ｆｏｒｔｕｎｅ的收益，該兩艘船分別於２０１９年１０月及１１月交付，於截至去年１２月

３１日止整年度已完全投入運營。

該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

