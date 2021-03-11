【企業盈警】中國地產全年虧轉虧損最少２５﹒５億人幣

《經濟通通訊社１１日專訊》中國地產（０１８３８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損不少於２５﹒５億元（人民幣．下同），而２０１９年度純利約１﹒７８億元。

該集團指，虧損主因投資物業公平值大幅下調不少於２０﹒５８億元，以及與若干貸方的訴

訟所產生之和解費及其他相關費用撥備約９﹒９１億元。（ｗｈ）

