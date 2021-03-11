《日入而息》人大通過完善香港選舉制度決定，港鐵去年轉蝕４８億



《今天重點》﹡全國人大通過完善香港選舉制度決定，２８９５票贊成；全國人大會議閉幕

，表決七個決議草案三個決定草案；人大通過改選制，選委會增至１５００

人立法會９０人；李克強稱今年就業壓力仍大，經濟穩增料帶動更多崗位；

今年逾６％經濟增

長目標不低，不能大起大落；疫情溯源是複雜科學問題，需各國加強合作；

就香港選舉制度作決定，是堅持完善一國兩制；財政金融要「一減、一增、

一穩中有降」；希望中美有多領域多層次對話，互不干涉內政

﹡林鄭指人大決定可堵塞選舉制漏洞，不認同是民主倒退；林鄭料社福界將調

往選委會第二界別，即專業界別；林鄭指普選最終目標沒有改變，惟目前沒

有計劃去做

﹡鄭若驊稱致力在大灣區落實更多開放法律服務的措施；李家超支持人大完善

選舉制，確保一國兩制行穩致遠；鄧炳強支持全國人大改選制，將配合全面

落實有關工作

﹡港鐵（０００６６）去年盈轉虧蝕４８﹒１億元，末期息０﹒９８元；港鐵

去年基本業務利潤減少５８﹒５％，香港客運業務虧損逾５４億；港鐵指紅

磡站４號月台事故已處理，東鐵線服務逐步回復正常；未來十年投資千億發

展新鐵路項目及物業發展計劃；難以持續獨力提供８折乘車優惠，月底公布

票價調整結果

﹡太古全年盈轉虧蝕１１０億元，太Ａ（０００１９）派息１元，太Ｂ

（０００８７）息２０仙；太古去年基本虧損３９﹒６９億元，航空部門虧

損９７﹒５億元

﹡太古地產（０１９７２）全年賺４０﹒９６億跌６９％，派息６１仙；太古

地產去年香港零售租金收入持平，辦公樓租金收入略有上升；太古地產去年

基本溢利跌逾４７％，租金收入總額跌０﹒１４％

﹡中國聯通（００７６２）去年多賺１０﹒３％，末期息０﹒１６４元人民幣

；聯通去年移動服務收入止負轉正，移動用戶ＡＲＰＵ按年升４﹒１％

﹡京東（０９６１８）去年第四季非通用會計準則盈利２４億人幣，按年增

１﹒９４倍



《即日市況》﹡港股收漲４７８點企十天線，科指彈５％，快手飆近一成一



《深滬股市》﹡滬指反彈２﹒４％終結五連跌，兩會期間累挫３﹒９％



《美元匯價》﹡９１﹒５０是美匯指數初步支持；歐元最新報１﹒１９６０╱６４，日圓最

新報１０８﹒４８╱４９



《公司業績》﹡太古全年盈轉虧蝕１１０億元，太Ａ（０００１９）派息１元，太Ｂ

（０００８７）息２０仙；太古去年基本虧損３９﹒６９億元，航空部門虧

損９７﹒５億元

﹡太古地產（０１９７２）全年賺４０﹒９６億跌６９％，派息６１仙；太古

地產去年香港零售租金收入持平，辦公樓租金收入略有上升；太古地產去年

﹡港鐵（０００６６）去年盈轉虧蝕４８﹒１億元，末期息０﹒９８元；港鐵

去年基本業務利潤減少５８﹒５％，香港客運業務虧損逾５４億

﹡光大環境（００２５７）全年多賺１６％至６０億元，派末期息１６仙

﹡融創服務（０１５１６）去年利潤增長近１２３％至６億元人民幣，末期息

５﹒８分

﹡民眾金融科技（００２７９）中期虧蝕收窄至３﹒５２億元，不派息

﹡佐丹奴（００７０９）去年盈轉虧蝕１﹒１２億元，派末期息增至６﹒９仙

；佐丹奴去年線上銷售額增加２２％，毛利率降至５５﹒６％

﹡萬國數據（０９６９８）去年虧損６﹒６９２億元人民幣，淨收入同比增加

近四成

﹡中國聯通（００７６２）去年多賺１０﹒３％，末期息０﹒１６４元人民幣

；聯通去年移動服務收入止負轉正，移動用戶ＡＲＰＵ按年升４﹒１％

﹡中銀航空租賃（０２５８８）去年少賺２７％，派末期息０﹒１１７３美元

﹡鷹普精密（０１２８６）去年盈轉虧蝕１﹒４８億元，派末期息１﹒８仙

﹡惠理集團（００８０６）去年多賺１﹒６９倍，連特別息派３４仙



《公司資訊》﹡太古（Ａ股：０００１９）（Ｂ股：０００８７）施銘倫稱對香港仍充滿信

心，國泰未見有再注資的需要；施銘倫預計太古於今年上半年將錄得經常性

虧損

﹡太古地產（０１９７２）中國市場機會較多，未來將加強內地業務發展

﹡據報百度明日啟動第二上市計劃，涉發售總股本約４％

﹡李寧參與創建ＳＰＡＣ申請紐交所上市

﹡亞盛醫藥（０６８５５）發布六項最新臨床前進展成果

﹡金馬能源（０６８８５）９９２６萬元人民幣收購河南省工業土地使用權

﹡信義玻璃（００８６８）獲行政總裁董清世再增持１５０萬股，涉資

３２２４萬元

﹡恆泰裕（０８０８１）售康健（０３８８６）股份，套現近２３００萬

﹡消息指網易雲音樂尋求在港上市，明年提交申請

﹡傳ＡＰＭ Ｍｏｎａｃｏ擬香港上市最多籌３９億

﹡香港電訊（０６８２３）ＣＳＬ為ＲＯＧ Ｐｈｏｎｅ５獨家流動通訊網絡

經銷商

﹡渣打（０２８８８）再回購逾１８３萬股

﹡港交所（００３８８）委任周冠英為集團總法律顧問

﹡港鐵（０００６６）紅磡站４號月台事故已處理，東鐵線服務逐步回復正常

；未來十年投資千億發展新鐵路項目及物業發展計劃；難以持續獨力提供８

折乘車優惠，月底公布票價調整結果

﹡匯控（００００５）擬２０４０年底前退出相關燃煤發電及動力煤礦融資業

務；匯控委任段小纓為獨立非執行董事，９月起生效

﹡廣汽埃安正式發布彈匣三元鋰電池

﹡寶峰時尚（０１１２１）全資附屬就莆田租廠房產電池訂框架協議，試產期

６個月

﹡大新銀行（０２３５６）推跨渠道數碼策略，冀５年內零售銀行純利升一倍

；無計劃縮減分行數目，將因應未來發展調配人手

﹡佐丹奴（００７０９）３個月內關本港６間店，目前沒有裁員計劃

﹡和鉑醫藥（０２１４２）乾眼症藥物在３期臨床試驗已完成首位患者給藥

﹡復宏漢霖（０２６９６）轉移性結直腸癌臨床研究完成首例患者給藥

﹡新特能源（０１７９９）將於７月至２０２５年底向青海高景銷售逾１５萬

噸多晶硅

﹡郵儲銀行（０１６５８）中證監核准非公開發行Ａ股，涉最多約５４億股



《國企紅籌》﹡新華保險（０１３３６）首２個月保費收入按年升１１﹒５％

﹡中化化肥（００２９７）附屬公司與中藍連海及重慶工業簽訂ＥＰＣ總承包

合同

﹡新天綠色能源（００９５６）２月發電量按年增加６０﹒１％

﹡美蘭空港（００３５７）附屬公司與母公司訂立重續租賃協議



《神州民企》﹡據報騰訊（００７００）去年持股約１００家上市公司，帳面賺近萬億



《中國要聞》﹡工信部表示引導光伏企業減少單純擴大產能的製造項目；促進新能源車電動

化、智能網聯等技術融合

﹡特斯拉表示黑客入侵範圍僅涉及河南一處供應商生產現場

﹡聯想控股成立新公司，業務涉企業管理、貿易諮詢等

﹡粵私募基岩資本虛構基金回報且挪用資產，僅罰款百萬

﹡第四屆進博會簽約面積已超過規劃面積的六成

﹡２月中小企業發展指數重拾升勢，創一年新高

﹡中汽協表示２月汽車銷量增３﹒６倍，新能源增５﹒８倍；２月動力電池裝

車量５﹒６ＧＷｈ同比增８倍部分地方汽車產能過剩，中汽協回應：勿盲目

擴大投資

﹡內地２月移動遊戲收入按月升１２﹒２４％

﹡信通院表示內地２月手機市場總出貨量大增２﹒４倍

﹡中行協助亞開行於中國市場發行２０億元人民幣熊貓債

﹡斯里蘭卡財困，中國批准１００億元人民幣貨幣互換協議救急

﹡人行１００億逆回購利率持平，連續四天零投放零回籠

﹡官媒頭版評論表示市場波動中新基民應保持理性和冷靜

﹡基金大跌，支付寶、基金經理紛紛發文安撫投資者

﹡愈跌愈買，權益類ＥＴＦ兩日淨流入近１２０億元

﹡內地上季新增９家違約企業，發行主體評級八成遭下調

﹡重慶協信７億元債券逾期一日後還息，本金仍未兌付

﹡傳煤炭大省山西要求金融機構買煤企債穩融資環境

﹡內地三隻百億基金同步宣布大幅放寬限購

﹡澳洲承包商要求澳政府審查天齊鋰業資產出售交易



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒７％，台積電２月銷售額破一千億創新高



《其他消息》﹡高院接納律政司覆核，伍健偉須繼續還柙

﹡何柱國考慮參選特首，稱想找機會和林鄭辯論

﹡林鄭稱立法會和選委會選舉舉行時間或對調；一國兩制似愈走愈歪，完善選

舉制度刻不容緩

﹡消息指張曉明等稍後來港聽取各界對完善選舉制度意見

﹡高院駁回律政司覆核，初選案黃碧雲申請保釋獲批

﹡張建宗稱完善選舉制度當務之急，做好本地立法及解說

﹡高院早上處理黃碧雲及伍健偉涉國安法的保釋覆核

﹡港府倡就囚３年以上罪行毋須手令可索電話卡資料

﹡本港去年輸往內地出口貨品約２２％作外發內地加工用途

﹡未來資產推出首隻投資於中國股票創新板塊主動型ＥＴＦ

﹡ＢＮＯ不能提早領取強積金，梁繼昌稱指引合理

﹡駿隆表示股市持續受壓，２月強積金人均賺１５６４元

﹡深股通額度全日用４３億元；滬股通額度全日用５１﹒４億元，陸股通淨流

入６７億

﹡監管公布美團不正當競爭行為，涉以補貼低於成本銷售等

﹡許漢忠稱大灣區航空計劃在今年第二季度招聘人手

﹡據報澳新銀行中國將裁員五成，業務轉至印度、菲律賓等



《兩會焦點》﹡全國人大通過完善香港選舉制度決定，２８９５票贊成

﹡全國人大會議閉幕，表決七個決議草案三個決定草案

﹡人大通過改選制，選委會增至１５００人立法會９０人

﹡上海信息安全行業協會談劍鋒稱盡快出台數字安全法規

﹡林鄭稱感謝人大通過改選制，將盡快完成修訂本地法律；林鄭歡迎國家十四

五規劃綱要，積極融入國家發展大局

﹡葉國謙相信本港今年內有機會完成立法會及選委會選舉

﹡中聯辦表示完善選舉制度屬確保香港長治久安必要之舉

﹡李克強稱今年就業壓力仍大，經濟穩增料帶動更多崗位；今年逾６％經濟增

長目標不低，不能大起大落；疫情溯源是複雜科學問題，需各國加強合作；

就香港選舉制度作決定，是堅持完善一國兩制；財政金融要「一減、一增、

一穩中有降」；希望中美有多領域多層次對話，互不干涉內政

﹡兩會期間Ａ股表現遜，海通證券：後市或有二次探底

﹡今年新增就業目標１１００萬人，李克強希望可更高

﹡鄭若驊稱致力在大灣區落實更多開放法律服務的措施

﹡李家超支持人大完善選舉制，確保一國兩制行穩致遠

﹡鄧炳強支持全國人大改選制，將配合全面落實有關工作

﹡梁君彥稱議會仍有不同政治理念人士監察政府

﹡入境事務處表示支持完善選舉制，合力打擊危害國安活動



《大國博弈》﹡中美半導體產業技術和貿易限制工作組成立

﹡中海油要求紐約證交所覆議對美國存託股份之退市決定

﹡中國外交部表示中美將於本月１８至１９日舉行高層對話

﹡美軍驅逐艦再穿越台海，解放軍全程跟監嚴密防範警戒

﹡美國延長９９種中國醫療產品免關稅至９月底

﹡美國務卿布林肯稱將持續制裁侵犯香港人權者

﹡挪威主權財富基金擬將涉使用新疆強制勞工的公司剔除

﹡歐盟發現ＴｉｋＴｏｋ可能將歐洲用戶數據傳回中國

﹡Ｆａｃｅｂｏｏｋ撤回加州與香港建設新互聯網管道

﹡日本美國印度澳洲擬建稀土採購鏈，減少依賴中國供應

﹡藍韜文稱修改香港選舉制將破壞國際社會對中國的信任



《新冠肺炎》﹡本港新增２２宗確診，１９宗本地感染３宗源頭不明

﹡開拓藥業：普克魯胺治療試驗可降逾九成重症死亡風險

﹡逾百港區政協提案，倡港人持針卡北上免隔離

﹡４７歲男官涌接種科興後頭暈送院，事主報稱無病史

﹡周二再多７人接種疫苗後不適送院，２人留院觀察

﹡疫苗事故多，衛生署表示糖尿病高血壓未受控者延遲接種

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