  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/03/2021 07:50

《華爾街內望》失業數據勝預期，道指破頂升１８８點納指漲逾２％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》市場對通脹上升的憂慮消退，上周初次申請失業救濟金人數降
幅勝預期，加上總統拜登簽署新刺激法案，強化經濟強勁復甦預期，美股周四（１１日）續升，
當中道指再破頂。
　　道指破頂升１８８點或０﹒５８％，報３２４８５點，並已是連續第四個交易日創新高。標
指升４０點或１﹒０４％，報３９３９點。納指升３２９點或２﹒５２％，報１３３９８點。市
場恐慌指標ＶＩＸ指數跌２﹒８８％，觸及兩周低位２１點，顯示市場對通脹的憂慮有所緩解。
　　美國總統拜登簽署１﹒９萬億美元新刺激法案，幫助民眾走出疫情帶來困境且提振經濟。另
外美國上周首次申請失業救濟金人數按周減少４﹒２萬至達７１﹒２萬人，勝市場預期７２﹒５
萬人。
　　美國最新標售的２４０億美元三十年期國債並未重燃通脹憂慮，十年期國債收益率微漲，報
１﹒５２６％。
　　板塊方面，工業股、通訊服務股走高，微軟、蘋果、亞馬遜等科技巨頭領漲收復近期失地。
個股方面，日本軟銀支持的韓國電商Ｃｏｕｐａｎｇ上市首日收漲４０﹒７％，曾一度飆升
８１％。
　　交友軟件商Ｂｕｍｂｌｅ漲１０﹒８％，其第四季收入增幅超預期，並預計由於疫情爆發，
被壓抑的約會需求將大幅反彈。
　　連鎖影院商ＡＭＣ漲４﹒３６％，公司預料疫苗接種和更多電影上映將推動今年票房增長。
甲骨文跌６﹒５％，其雲計算業務季度營收遜預期。（ａｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情11/03/2021
【兩會焦點】林鄭：人大決定可堵塞選舉制漏洞　不認同是民主倒退
中國故事11/03/2021
《神州經脈》全國兩會閉幕　中美敲定高層對話　A股復仇式上揚
財經熱話11/03/2021
港股收漲478點企十天線　科指彈半成　美團飆近9%
樓市「胡」言11/03/2021
【整頓香港樓市，是下個灰犀牛嗎?】
中國故事11/03/2021
【兩會焦點】完善香港選舉制度決定通過　2895票贊成0反對（附決定詳情）
財經熱話11/03/2021
【快手反彈】快手由低位回升兩成　黃偉康:再升有阻力　只炒波幅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>