《華爾街內望》失業數據勝預期，道指破頂升１８８點納指漲逾２％

《經濟通通訊社１２日專訊》市場對通脹上升的憂慮消退，上周初次申請失業救濟金人數降

幅勝預期，加上總統拜登簽署新刺激法案，強化經濟強勁復甦預期，美股周四（１１日）續升，

當中道指再破頂。

道指破頂升１８８點或０﹒５８％，報３２４８５點，並已是連續第四個交易日創新高。標

指升４０點或１﹒０４％，報３９３９點。納指升３２９點或２﹒５２％，報１３３９８點。市

場恐慌指標ＶＩＸ指數跌２﹒８８％，觸及兩周低位２１點，顯示市場對通脹的憂慮有所緩解。

美國總統拜登簽署１﹒９萬億美元新刺激法案，幫助民眾走出疫情帶來困境且提振經濟。另

外美國上周首次申請失業救濟金人數按周減少４﹒２萬至達７１﹒２萬人，勝市場預期７２﹒５

萬人。

美國最新標售的２４０億美元三十年期國債並未重燃通脹憂慮，十年期國債收益率微漲，報

１﹒５２６％。

板塊方面，工業股、通訊服務股走高，微軟、蘋果、亞馬遜等科技巨頭領漲收復近期失地。

個股方面，日本軟銀支持的韓國電商Ｃｏｕｐａｎｇ上市首日收漲４０﹒７％，曾一度飆升

８１％。

交友軟件商Ｂｕｍｂｌｅ漲１０﹒８％，其第四季收入增幅超預期，並預計由於疫情爆發，

被壓抑的約會需求將大幅反彈。

連鎖影院商ＡＭＣ漲４﹒３６％，公司預料疫苗接種和更多電影上映將推動今年票房增長。

甲骨文跌６﹒５％，其雲計算業務季度營收遜預期。（ａｌ）

