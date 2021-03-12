《窩輪匯智－劉嘉輝》業績股表現兩極，考慮股價亦要留意波動變化

《窩輪匯智》藍籌股陸續公布業績，當中包括一眾具增長概念的新經濟類股。打頭炮的京東

（０９６１８），去年純利按年增三倍至４９４億元人民幣，按非公認會計準則純利增５７％至

１６８億元。業績好過市場預期，有大行維持買入評級，惟股價不敵市場淡風，業績後再度回試

３４０元位置。

傳統經濟股表現又如何？融創中國（０１９１８）去年盈利增長約３７％至為３５６﹒４億

元人民幣，好過市場預期，股價隨後受刺激逆市急升，突破１０天及２０天線收復本周以來的失

地。友邦（０１２９９）則受新型肺炎疫情影響，去年新業務價值按年跌３３％至２７﹒６５億

美元，業績後股價又再反覆試底。

業績股股價表現相當兩極，下周開始將有更多焦點股，如石藥（０１０９３）及舜宇

（０２３８２）等派發成績表，投資者欲以窩輪入場炒業績，又要注意甚麼風險因素？

首先，在產品選擇上，投資者對正股業績前後的股價走勢要有概念之外，亦要評估市場對股

價的波動性看法。因為正股波動性的高低，將對其引伸波幅表現有直接影響，若預期業績後波幅

有機會減少，將對窩輪價格較不利。相反，若認為業績後，股價波動性將大幅增加，則有機會帶

動引伸波幅向好，有機會有利窩輪表現。

因此，若擔心引伸波幅下調的投資者，選擇產品時可留意年期較長的選擇，輪價對短期引伸

波幅變化的敏感度，一般較短身證為低。相反，覺得股價會有爆炸性表現，則可留意一些較遠行

使價，及年期較短之高槓桿證入場，以相對較少資金捕捉升跌幅，惟要注意此類證每日時間值損

耗較大，而萬一看錯市，投資可以完全變零，但好處是最大損失亦只為投放入窩輪的本金。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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