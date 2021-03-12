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即市新聞

12/03/2021 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》有水到

　　《缸邊隨筆》前日（１０日），港股先升後跌。昨日（１１日），港股是先升，中段跌，末
段又升。昨日Ａ股三大股指集體反彈，滬指漲２﹒３６％，創業板指漲２﹒６１％，深成指數則
漲２﹒２３％。近日興日升日跌，昨天升了，今天會否跌？估計不會跌，原因？
　
　　有水到。
　
＊社融增　市會升＊
　
　　３月１０日，央行公布２月份的金融數據：
　
　　（１）２月社會融資新增１﹒７１萬億元（人民幣．下同），同比增８４００億，存量同比
反彈０﹒３％至１３﹒３％。社融與股市息息相關，社融增，市會升；社融縮，市會跌。
　
　　每月的社融在累積後成為社融存量，會成個升跌周期。
　
﹒２０１８年起社融存量走低，Ａ股亦走低；

﹒２０１９年社融存量低位運行，Ａ股市亦無好樣；

﹒２０２０年社融存量回升，Ａ股便回上；

﹒２０２０年第四季，社融存量稍趨下，Ａ股亦見不前。
　
　　今年２月的社融大增，亦會帶動社融存量升，回升，如果３月的社會融資也達１﹒１萬億至
１﹒２萬億以上時，Ａ股上升可期。
　
　　（２）２月份的Ｍ２增長回升至１０﹒１％，是前數月下跌趨勢中的反彈，但Ｍ１則見下跌
，對這個Ｍ１、Ｍ２的反向走勢在每年春節均會出現，春節年假期中，存款者為賺７日的年假期
間息，會將錢存入銀行，形成此期間的Ｍ１（現鈔）下跌。居民存款則上升到下個月，就會回復
正常，但Ｍ２回升是反映借貸有需求。
　　
　　３月１０日，國家統計局亦公布了物價指數，ＣＰＩ增幅未見強，是因為去年豬肉價高企，
由於豬肉價同比下降１４﹒９％，影響ＣＰＩ０﹒３９％。未來豬肉價仍會下跌，故今年中國
ＣＰＩ應是在低通脹環境，全年ＣＰＩ應不逾３％，以至會回至２％的低位區，這樣要加息是不
太可能，低息有利股市。
　
　　值得要留意的是ＰＰＩ生產價格指數，同比上漲了１﹒７％，環比上漲０﹒８％，ＰＰＩ近
月升速加快，因為原材料因經濟復甦而加價，但估計到今年６月這個ＰＰＩ升勢就要回落，因為
各項的供應，包括原材料供應會增加。銅價已率先見出這個要回落的趨勢。
　
　　如果未來兩個月ＰＰＩ升速減緩，以至回下，就要留意強周期產品價會回下，有色、煤炭、
鋼鐵、化工等價可能要回下。
　
　　股市的商品周期會是：
　
　　衰退→復甦初期→原材料價升→復甦中期→原材料價見頂，製成品價上升→復甦後期→原材
料價回落，製成品價見頂→復甦不再，經濟見頂→乜價都下跌，包括股價。
　
　　２０２１年３月１０日，會否是牛市（？）另波的起始？今年４月、６月，ＰＰＩ價的走勢
會告知大家。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

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