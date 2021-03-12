本港新增約６０宗確診，港股午後跌幅略擴，現報２９２９４

《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統拜登提早簽署新紓困計劃，隔晚美股造好，道指和標

指創新高。中港股市今早表現反覆，恆指高開１６４點，報２９５５０點，創３月４日以來新高

，不過開市後回吐，暫時倒跌最多２１２點，見２９１７３點半日低，回試１０天線（約２９１

６０點）和５０天線（約２９１３７點）水平見支持，跌幅收窄。恆指中午收報２９３１１點，

跌７３點或０﹒３％。

消息稱，本港新增約６０宗新冠肺炎確診個案，當中大部分與西營盤的健身中心ＵＲＳＵＳ

Ｆｉｔｎｅｓｓ有關。港股午後跌幅曾經擴大至逾百點，現時，恆生指數報２９２９４，跌９

１點或跌０﹒３１％，主板成交１２２５﹒９２億元。國企指數報１１４０２，升６２點或升０

﹒５５％。恆生科技指數報８７０４，升６４點或升０﹒７４％。

即月期指新報２９２５１，跌２５點，低水４４點。即月國指期貨報１１３８３，升６６點

，低水２０點。即月科指期貨新報８６８２，升７０點，低水４４點。

Ａ股反覆走高，上證綜合指數報３４４３，升７點或升０﹒２１％，成交２６１２﹒６２億

元人民幣。深證成份指數報１３８７６，升１０點或升０﹒０８％，成交２９８８﹒６９億元人

民幣。

藍籌股方面，友邦（０１２９９）午後跌幅略為擴大至３﹒９９％，報９７﹒３５元，續成

為拖累大市元凶。匯控（００００５）跌１﹒４９％，報４６﹒２元；港交所（００３８８）升

０﹒１７％，報４６２元；中移動（００９４１）跌１﹒２２％，報５２﹒７元。科技股個別走

，小米（０１８１０）啟動百億回購，午後升８﹒０１％，報２３﹒６元為表現最好藍籌；騰訊

（００７００）升０﹒４４％，報６８３﹒５元；美團（０３６９０）仍軟０﹒５８％，報３４

２﹒６元。



表列五大升╱跌幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小米 （０１８１０） ２３﹒６０元 升８﹒０１％

碧桂園（０２００７） ９﹒４９元 升２﹒９３％

潤地 （０１１０９） ３６﹒６０元 升２﹒８１％

創科 （００６６９） １２９﹒６０元 升１﹒９７％

中海外（００６８８） １９﹒８２元 升１﹒５４％



金沙 （０１９２８） ３７﹒５０元 跌１﹒７０％

銀娛 （０００２７） ７１﹒２５元 跌２﹒３３％

中聯通（００７６２） ４﹒６８元 跌３﹒３１％

港鐵 （０００６６） ４６﹒８５元 跌３﹒９０％

友邦 （０１２９９） ９７﹒３５元 跌３﹒９９％

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（ｃａ）

