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12/03/2021 15:27

美債息升至１﹒６％，港股跌幅擴大至逾４００點穿二萬九

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美債息升至１﹒６％，港股跌幅擴大至逾４００點穿二萬九，
新報２８９６３，跌４２１點或跌１﹒４４％，主板成交１６５８﹒８８億元。國企指數報１１
２５９，跌８０點或跌０﹒７１％。恆生科技指數報８５５７，跌８３點或跌０﹒９６％。
　　即月期指新報２８８９４，跌３８２點，低水７０點。即月國指期貨報１１２２９，跌８８
點，低水３１點。即月科指期貨新報８５２０，跌９２點，低水３５點。
　　上證綜合指數報３４５３，升１６點或升０﹒４７％，成交３８１９﹒６４億元人民幣。
　　深證成份指數報１３８９７，升３０點或升０﹒２２％，成交４３５０﹒０９億元人民幣。
　　匯控（００００５）現價跌２﹒０２６％，報４５﹒９５０元，成交約１６４５萬股，涉資
７﹒５８億元。中移動（００９４１）跌１﹒９６８％，報５２﹒３００元；友邦（０１２９９
）跌４﹒８８２％，報９６﹒４５０元；港鐵（０００６６）跌４﹒３０８％，報４６﹒６５０
元；建行（００９３９）跌１﹒８３２％，報６﹒４３０元；工行（０１３９８）跌１﹒４３６
％，報５﹒４９０元；阿里巴巴（０９９８８）升０﹒３５１％，報２２８﹒４００元；騰訊（
００７００）跌１﹒６１６％，報６６９﹒５００元。（ｅｃ）

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