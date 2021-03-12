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12/03/2021 07:56

【中概焦點】傳嗶哩嗶哩通過在港第二上市聆訊，其美股升逾７％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據內地媒體引述消息指出，內地影視平台嗶哩嗶哩（Ｂｉｌｉ
ｂｉｌｉ，Ｂ站）已於昨日（１１日）下午通過了港第二上市聆訊，最快將於下周啟動招股。據
外電報道指，嗶哩嗶哩計劃集資３０億美元（約２３２﹒８億港元），高盛、摩根大通、摩根士
丹利和瑞銀為保薦人。
　　嗶哩嗶哩美股隔晚一度高見１１４﹒４７美元，收升７﹒１％報１１０﹒４４美元，市值３
８９億美元。（ｅｃ）

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