【中概焦點】傳嗶哩嗶哩通過在港第二上市聆訊，其美股升逾７％

《經濟通通訊社１２日專訊》據內地媒體引述消息指出，內地影視平台嗶哩嗶哩（Ｂｉｌｉ

ｂｉｌｉ，Ｂ站）已於昨日（１１日）下午通過了港第二上市聆訊，最快將於下周啟動招股。據

外電報道指，嗶哩嗶哩計劃集資３０億美元（約２３２﹒８億港元），高盛、摩根大通、摩根士

丹利和瑞銀為保薦人。

嗶哩嗶哩美股隔晚一度高見１１４﹒４７美元，收升７﹒１％報１１０﹒４４美元，市值３

８９億美元。（ｅｃ）

