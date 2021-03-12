【企業盈警】圓美光電（０８３１１）料去年虧損收窄約５０％

《經濟通通訊社１２日專訊》圓美光電（０８３１１）發盈警，料截至２０２０年１２月３

１日止年度虧損收窄，較２０１９年蝕約３４０７﹒８萬元減少約５０％。

虧損之減少主要由於集團年度銷售收入較截至２０１９年年度的集團銷售收入約１﹒６７億

港元增加；及集團毛利之改善，由截至２０１９年年度毛損約２９﹒５萬元 變為本年度錄得毛

利。

集團業績將於本月１９日刊發。（ｋｉ）

