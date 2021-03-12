【大國博弈】巴基斯坦電訊管理局：因應法院要求禁用ＴｉｋＴｏｋ

《經濟通通訊社１２日專訊》巴基斯坦電信管理局（ＰＴＡ）周四（１１日）發表聲明指，

當地西北部城市白沙瓦高等法院發布禁令，全面禁止使用中國短視頻分享應用程式抖音海外版

ＴｉｋＴｏｋ，因為該程式傳播不雅內容。

當局發言人指法院已要求局方指示在全國禁止ＴｉｋＴｏｋ，而機構將遵守法院裁決，已指

示電訊商立即切斷ＴｉｋＴｏｋ。

不過ＴｉｋＴｏｋ駐巴基斯坦代表則指，已採取保護措施防範平台上出現不恰當內容。

（ａｌ）

