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12/03/2021 13:33

【大國博弈】巴基斯坦電訊管理局：因應法院要求禁用ＴｉｋＴｏｋ

　　《經濟通通訊社１２日專訊》巴基斯坦電信管理局（ＰＴＡ）周四（１１日）發表聲明指，
當地西北部城市白沙瓦高等法院發布禁令，全面禁止使用中國短視頻分享應用程式抖音海外版
ＴｉｋＴｏｋ，因為該程式傳播不雅內容。
　　當局發言人指法院已要求局方指示在全國禁止ＴｉｋＴｏｋ，而機構將遵守法院裁決，已指
示電訊商立即切斷ＴｉｋＴｏｋ。
　　不過ＴｉｋＴｏｋ駐巴基斯坦代表則指，已採取保護措施防範平台上出現不恰當內容。
（ａｌ）

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