【全球放水】傳日本央行計劃取消６萬億日圓ＥＴＦ購買目標

《經濟通通訊社１２日專訊》據日本媒體最新引述消息報道指，日本央行計劃取消銀行每年

購買６萬億日圓交易所買賣基金（ＥＴＦ）的指引。

據悉雖然央行放棄上述購買目標將帶來更大靈活性，但這亦可能被市場理解為減少寬鬆，或

影響央行推進行動的可能性。（ａｌ）

