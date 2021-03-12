《盤後部署》美債息仍左右港股走勢，下周或再試２８０００支持

《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美股造好，不過中港股市表現反覆，恆指承接美股高開１

６４點，報２９５５０點，創３月４日以來新高，不過開市後回吐，倒跌最多２１２點，見２９

１７３點半日低，回試１０天線（約２９１６０點）和５０天線（約２９１３７點）水平見支持

，跌幅收窄。消息稱，本港新增約６０宗新冠肺炎確診個案，當中大部分與西營盤的健身中心Ｕ

ＲＳＵＳ Ｆｉｔｎｅｓｓ有關，憂慮第５波疫情，港股午後跌幅曾經擴大至逾百點。美國十年

期國債孳息重上１﹒６厘，港股尾市跌幅持續擴大至逾６００點，恆生指數收報２８７３９，跌

６４５點或跌２﹒２０％，主板成交２２５４﹒７６億元。國企指數報１１１７２，跌１６７點

或跌１﹒４８％。恆生科技指數報８４５６，跌１８３點或跌２﹒１３％。

Ａ股反覆高收，上證綜合指數報３４５３，升１６點或升０﹒４７％；深證成份指數報１３

８９７，升３０點或升０﹒２２％。兩市全日成交８１７０億元人民幣，按日稍增１﹒６％。



＊歐央行維持利率及ＰＥＰＰ不變，股票增值令美家庭財富創新高＊



歐洲央行公布，維持存款工具利率在負０﹒５厘不變，符合預期；同時，維持主要再融資利

率在零水平不變，邊際貸款利率在０﹒２５厘，兩者均符合預期。

歐洲央行預計，今年國內生產總值（ＧＤＰ）將增長４％，去年１２月預期３﹒９％。歐洲

央行行長拉加德預計，平均通脹率將達１﹒５％，高於早前預估的１％。拉加德表示，經濟前景

面臨的風險已經變得更加平衡，但由於疫情和遏制措施的影響，短期仍偏向下行；由於暫時性因

素和能源價格上漲，今明兩年的通脹率將高於此前的預期。

美國聯儲局公布，美國家庭財富去年底升至紀錄新高的１３０﹒２萬億美元（１０１５﹒５

６萬億港元）水平，按季增加１２萬億美元，反映超低利率環境與美國推行財政刺激措施，正在

推動經濟復原、對美國家庭財富產生正面效應。根據報告，股票增值是美國家庭財富增長的主要

動力，為家庭財富貢獻４﹒９萬億美元；其次是房地產，增值９０００億美元；儲蓄及支票帳戶

結餘增加６４２７億美元，達到紀錄新高的１４﹒１萬億美元。



＊百度招股或令市場水緊，港股向上動力有限＊



目前，美國債息率的最新走向、北水流量的變化、以及本港疫情發展，都會是市場的關注點

。雖然北水由昨日起已脫離「出逃」局面，但流入速度明顯較年前放緩。納指近日曾出現報復式

反彈，帶動香港科技股跟隨反彈，但本港並沒有像美國一樣大規模的刺激經濟方案，港股是回穩

向好，或是只是「死貓彈」仍有待確認。美債息高企不利科技股，相信後市短時間內仍要看債息

的走勢，下星期將持續反覆調整格局，反彈阻力為２９５００至２９８００點，若債息再抽升致

股市下行，港股或再次挑戰２８０００點支持。

值得留意的是，百度（新上市編號：０９８８８）今日起招股，將於下周三（１７日）截止

認購，預計３月２３日上市。由於百度知名度高，料市場反應熱烈，或會再次出現市場資金被抽

乾情況，料「水緊」局面將抑制港股向上動力。（ｃａ）

