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12/03/2021 08:44

【新冠肺炎】丹麥等部分歐洲國家因血栓病例暫停阿斯利康疫苗接種

　　《經濟通通訊社１２日專訊》丹麥和挪威衛生當局周四（１１日）表示，已暫停接種阿斯利
康的新冠肺炎疫苗，因為部分接種疫苗的民眾出現形成血栓的情況。
　　丹麥衛生當局具體表示，決定暫停接種阿斯利康疫苗兩周，因為有一名６０歲婦人在接受奧
地利使用的同一批阿斯利康疫苗注射後因形成血栓死亡，目前希望在進行更多研究後，再恢復接
種阿斯利康疫苗。
　　丹麥衛生部長荷尤尼科強調，今次決定是基於謹慎考慮，目前還未能得出二者之間是否存在
聯繫的結論，故需要徹底調查。
　　奧地利日前對一宗凝血功能障礙致死，以及一宗因肺栓塞引發疾病的病例進行調查時，最後
亦叫停同一批阿斯利康疫苗的接種計畫。
　　意大利周四亦表明將暫停使用另一個批次的阿斯利康疫情，而批次與奧地利所使用的完全不
同，而瑞典表示未找到充分證據停止接種阿斯利康疫苗，但已經發現兩例與阿斯利康疫苗有關的
血栓栓塞病例，以及約十例與輝瑞疫苗有關的血栓栓塞病例。
　　另外愛沙尼亞、立陶宛、盧森堡和拉脫維亞已經停止奧地利同批次的疫苗接種，而調查仍在
繼續。西班牙則表示，尚未發現任何與阿斯利康疫苗有關的血栓病例，將繼續接種疫苗。
　　英國則對阿斯利康予以聲援，首相約翰遜發言人戴維斯強調疫苗安全及有效。

＊歐洲藥品管理局：未有證據表明阿斯利康疫苗與血栓病例有關＊

　　歐盟藥品監管機構歐洲藥品管理局（ＥＭＡ）日前表示，目前沒有證據表明阿斯利康疫苗與
奧地利的血栓病例有關，並導致未被列入副作用的疾病，重申阿斯利康疫苗的益處遠超風險，可
以繼續接種，不過相關調查正在進行當中。
　　阿斯利康周四則發表書面聲明指，其疫苗的安全性已在人體試驗中進行廣泛研究，經評審的
數據亦已證實疫苗的耐受性普遍良好。
　　而據彭博社獲取歐盟成員國的疫苗交付預測數據，按照歐盟委員會的疫苗分配方法推算，阿
斯利康原本計劃下季向歐盟交付１﹒８億支疫苗，而最新預測已大幅跌至約７６００萬支。
　　阿斯利康上月已經發出短缺警告，但曾表示將從其他地方調劑疫苗以彌補缺口，因為歐盟生
產基點出現疫苗產量問題。（ａｌ）

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