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12/03/2021 08:50

【全球放水】歐洲央行維持利率及購債規模不變，符合市場預期

　　《經濟通通訊社１２日專訊》歐洲央行周四（１１日）維持存款工具利率在負０﹒５厘，以
及緊急購債計劃（ＰＥＰＰ）整體規模在１﹒８５萬億歐元不變，符合市場預期。
　　央行亦暗示會加快印鈔速度以持續壓低借貸成本，向持懷疑態度的市場暗示決心為穩健的經
濟復甦奠基，並預計下季購債速度將明顯快過年初。
　　不過據路透社引述消息人士指官員已設定每月購債目標，規模不會達到上年春季每月
１０００億歐元的水平，但仍將遠高於上月６００億歐元，並同意不向外界披露。
　　消息又指購債步伐的任何變化，都需要由管委會據會議上商定的一系列融資條件指標，以及
通脹前景決定。
　　消息亦指官員對債息理想水平持不同看法，當中部分認為經濟前景改善意味債息近期上升屬
合理，而據知央行的目標是壓低至上年底水平。
　　央行最新預計今年國內生產總值（ＧＤＰ）將增長４％，微高於早前預期３﹒９％，平均通
脹率將達１﹒５％，亦高於早前預期１％。

＊拉加德：上季經濟或再收縮＊

　　央行總裁拉加德出席新聞發布時則表示上季經濟或再收縮，並強調復甦跡象零散，但較長期
通脹前景仍未改變，即仍處於接近２％目標下方，經濟增長需要幾年時間才能恢復到疫情前水平
，因為經濟短期仍偏向下行，前景仍存在不確定性，這與疫情的發展和疫苗接種速度相關。
　　不過她預計通脹今年年底前可能升至２％，但任何此類變化都可能是受技術或暫時性因素推
動，故不會對貨幣政策產生明顯影響，而重點是要關注中期通脹前景是否遲滯，因為消費者需求
低迷、工資出現壓力、疫情驅動的經濟疲軟、歐元升值等因素。
　　不過拉加德亦特別提到如果不加約束市場利率上升，可能會導致針對所有經濟部門而言融資
條件過早收緊。（ａｌ）

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