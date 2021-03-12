【全球放水】歐洲央行維持利率及購債規模不變，符合市場預期

《經濟通通訊社１２日專訊》歐洲央行周四（１１日）維持存款工具利率在負０﹒５厘，以

及緊急購債計劃（ＰＥＰＰ）整體規模在１﹒８５萬億歐元不變，符合市場預期。

央行亦暗示會加快印鈔速度以持續壓低借貸成本，向持懷疑態度的市場暗示決心為穩健的經

濟復甦奠基，並預計下季購債速度將明顯快過年初。

不過據路透社引述消息人士指官員已設定每月購債目標，規模不會達到上年春季每月

１０００億歐元的水平，但仍將遠高於上月６００億歐元，並同意不向外界披露。

消息又指購債步伐的任何變化，都需要由管委會據會議上商定的一系列融資條件指標，以及

通脹前景決定。

消息亦指官員對債息理想水平持不同看法，當中部分認為經濟前景改善意味債息近期上升屬

合理，而據知央行的目標是壓低至上年底水平。

央行最新預計今年國內生產總值（ＧＤＰ）將增長４％，微高於早前預期３﹒９％，平均通

脹率將達１﹒５％，亦高於早前預期１％。



＊拉加德：上季經濟或再收縮＊



央行總裁拉加德出席新聞發布時則表示上季經濟或再收縮，並強調復甦跡象零散，但較長期

通脹前景仍未改變，即仍處於接近２％目標下方，經濟增長需要幾年時間才能恢復到疫情前水平

，因為經濟短期仍偏向下行，前景仍存在不確定性，這與疫情的發展和疫苗接種速度相關。

不過她預計通脹今年年底前可能升至２％，但任何此類變化都可能是受技術或暫時性因素推

動，故不會對貨幣政策產生明顯影響，而重點是要關注中期通脹前景是否遲滯，因為消費者需求

低迷、工資出現壓力、疫情驅動的經濟疲軟、歐元升值等因素。

不過拉加德亦特別提到如果不加約束市場利率上升，可能會導致針對所有經濟部門而言融資

條件過早收緊。（ａｌ）

