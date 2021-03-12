【大國博弈】傳日美印澳四國計劃聯合建立稀土採購鏈

《經濟通通訊社１２日專訊》據日經沒報道指，美國、日本、印度和澳洲計劃今日在四方安
全對話（Ｑｕａｄ）領導人會議上確認減少對中國稀土的依賴，並聯合建立稀土採購鏈對抗中國
主導地位。
據悉各國將首先開發能產生低水平放射性廢物的精煉技術，並將為稀土礦商和精煉商安排來
自政府附屬金融機構的貸款。（ａｌ）
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