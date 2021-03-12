【債息飆高】美國三十年期國債拍賣不過不失，需求未見明顯減弱

《經濟通通訊社１２日專訊》美國財政部周四（１１日）拍賣２４０億美元三十年期國債，
中標利率２﹒２９５％，投標倍數２﹒２８，超過上月倍數２﹒１７６，但低於最近六次標售平
均水平２﹒３３６。
財政部本周亦已先後進行兩輪國債拍賣，市場對三年期國債反應強勁，不過對十年期國債的
反應普通。（ａｌ）
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