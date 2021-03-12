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12/03/2021 09:51

【華為風波】傳印度或因安全擔憂阻止通訊營運商購買華為設備

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據路透社引述印度政府官員消息指，據將於６月生效的採購規
定，印度可能會阻止通訊營運商使用華為製造的電訊設備，並主要基於安全擔憂考慮，亦希望讓
本地製造商有機會生產更多設備。
　　據印度電訊部門消息指，電訊營運商只能從政府批准的可信來源購買部分類型設備，印度政
府亦可能建立一份「禁止採購黑名單」，並強調如果投資對國家安全構成風險，就不能把經濟效
益放在首位，而據知中興通訊（００７６３）亦可能被列入黑名單。
　　目前印度三大電訊商當中的Ｂｈａｒｔｉ　Ａｉｒｔｅｌ、Ｖｏｄａｆｏｎｅ　Ｉｄｅａ都
使用華為設備，而市場分析認為今次決定將推高成本，因為華為的設備及網絡維護費比愛立信、
諾基亞等歐洲競爭對手便宜。
　　消息亦稱印府已經開始批准部分投資計劃，當中包括中國，不過不會批准任何電訊基礎設施
和金融等領域的投資計劃。
　　消息又強調印度不太可能取消去年針對逾百個中國應用程式的禁令，亦不太可能允許中國公
司競購印度航空（Ａｉｒ　Ｉｎｄｉａ）和煉油商巴拉特石油（Ｂｈａｒａｔ　
Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ）等國有企業的股份。
　　消息補充，近年中印邊境衝突是近四十年來最嚴重的事件，並已經讓兩國本已脆弱的關係更
加惡化，而重新獲得信任將是一條漫長的道路。（ａｌ）

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