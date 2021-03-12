【大國博弈】傳中澳木材出口或長期中斷，中方未理會恢復出口要求

《經濟通通訊社１２日專訊》據路透社引述消息人士指，澳洲與中國之間每年１６億澳元的

木材貿易將面臨持續中斷。

消息指澳洲農業部已向中國海關提供貨物已噴灑殺蟲劑的證明，但未收到回覆，而自從上年

末中國稱在來自幾個澳洲港口的木材中發現害蟲後，中澳４００萬噸原木貿易就基本中斷，但澳

洲對華木屑出口仍繼續。

中國外交部周四（１１日）則發表聲明指，中國對進口產品實施檢驗檢疫等正常的預防性生

物安全措施。（ａｌ）

