《經濟通通訊社１２日專訊》據路透社引述消息人士指，澳洲與中國之間每年１６億澳元的
木材貿易將面臨持續中斷。
消息指澳洲農業部已向中國海關提供貨物已噴灑殺蟲劑的證明，但未收到回覆，而自從上年
末中國稱在來自幾個澳洲港口的木材中發現害蟲後，中澳４００萬噸原木貿易就基本中斷，但澳
洲對華木屑出口仍繼續。
中國外交部周四（１１日）則發表聲明指，中國對進口產品實施檢驗檢疫等正常的預防性生
物安全措施。（ａｌ）
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12/03/2021 10:27
【大國博弈】傳中澳木材出口或長期中斷，中方未理會恢復出口要求
《經濟通通訊社１２日專訊》據路透社引述消息人士指，澳洲與中國之間每年１６億澳元的
木材貿易將面臨持續中斷。
消息指澳洲農業部已向中國海關提供貨物已噴灑殺蟲劑的證明，但未收到回覆，而自從上年
末中國稱在來自幾個澳洲港口的木材中發現害蟲後，中澳４００萬噸原木貿易就基本中斷，但澳
洲對華木屑出口仍繼續。
中國外交部周四（１１日）則發表聲明指，中國對進口產品實施檢驗檢疫等正常的預防性生
物安全措施。（ａｌ）
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