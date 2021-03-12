【債息飆高】國際貨幣基金組織呼籲警惕債息急升，應謹慎管理

《經濟通通訊社１２日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）發言人賴斯周四（１１日）在例

行新聞發布會上警告，各國央行要警惕債息急升可能波及新興市場的風險。

他指出極低的美元融資成本意味金融條件有突然收緊的風險，故應謹慎管理。聯儲局和其他

發達經濟體的央行都繼續進行明確溝通，不斷與外界就經濟評估溝通，以及分享對購債和利率政

策的看法，以避免金融市場出現任何毫無根據的收緊預測。（ａｌ）

