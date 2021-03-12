【債息飆高】國際貨幣基金組織呼籲警惕債息急升，應謹慎管理

《經濟通通訊社１２日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）發言人賴斯周四（１１日）在例
行新聞發布會上警告，各國央行要警惕債息急升可能波及新興市場的風險。
他指出極低的美元融資成本意味金融條件有突然收緊的風險，故應謹慎管理。聯儲局和其他
發達經濟體的央行都繼續進行明確溝通，不斷與外界就經濟評估溝通，以及分享對購債和利率政
策的看法，以避免金融市場出現任何毫無根據的收緊預測。（ａｌ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|專訪12/03/2021
【譚新強專訪．下】比特幣熱成世代現象 「更得意」加密貨幣或現
|專訪12/03/2021
【譚新強專訪．下】貧富懸殊或有4結局 「革命」動力小皆因……
|香港政情11/03/2021
【兩會焦點】林鄭：人大決定可堵塞選舉制漏洞 不認同是民主倒退
|中國故事11/03/2021
《神州經脈》全國兩會閉幕 中美敲定高層對話 A股復仇式上揚
|財經熱話11/03/2021
港股收漲478點企十天線 科指彈半成 美團飆近9%
|樓市「胡」言11/03/2021
【整頓香港樓市，是下個灰犀牛嗎?】
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰